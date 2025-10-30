B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)

Ana Maria
30 oct. 2025, 21:44
Sursa foto: Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Ce spune Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, despre interzicerea Polymarket
  2. Cum comentează Ciprian Ciucu alianțele din Capitală
  3. Ce le-a transmis Ciprian Ciucu colegilor din coaliția de guvernare

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că își dorește o campanie „autentică și curată”, bazată pe încredere, nu pe bani sau influențe.

“Astăzi, de-abia, încă ne mai organizăm, nici nu avem foarte mulți bani. Bine, nu vreau să mă plâng aici, în direct. Am câștigat, în 2020, campania cu 50.000 de euro  și în 2024 cu sub 50.000 de euro, adică niște sume foarte mici în raport cu tot ce se învârte în aceste zile, și în alte campanii.

Dar, în fine, prefer o campanie mai săracă, mai originală, mai mult bazată pe autenticitate, care, la sfârșitul ei, să te lase să fii liber, să nu ai ațe.”, a spus Ciprian  Ciucu.

Pe platforma Polymarket, Ciprian Ciucu este cotat cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei – 42%, față de Daniel Băluță, care are 25%.

Ce spune Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, despre interzicerea Polymarket

Ciucu a comentat și informația potrivit căreia platforma Polymarket a fost interzisă în România:

“Cam ciudat, nu vi se pare? Adică, după ce eu am fost, acolo, cotat foarte sus câteva zile la rând, cineva a zis ‘poate e bine sa nu mai apară România în Polymarket’. O să apară oricum, pentru că am înteles că se pot evita…în fine. Până acum, a fost în toate campaniile electorale acest Polymarket, din cate am înțeles.”

Cum comentează Ciprian Ciucu alianțele din Capitală

Primarul Sectorului 6 a criticat și posibilele înțelegeri între PSD și alte forțe politice:

“S-ar putea să fie așa. În ceea ce privește condiționarea PSD, ca nimeni din coaliție să nu se retragă, eu am înțeles această temere a PSD. A fost și o mică capcană, probabil, pentru că n-au spus ceva de genul că ‘ok, noi putem să facem alianțe cu alte forțe politice’. Ne-au zis că noi nu o să ne retragem pe dreapta, dar vedem că domnul Daniel Băluță deja face alianțe cu partide din afara coaliției.

Ieri s-a întâlnit cu domnul Piedone și l-a susținut domnul Piedone. A zis foarte clar, ‘votați Daniel Băluță’. Eu nu știu cât o să ajute acest lucru. Bine, domnul Băluță a crescut împreună cu domnul Piedone, i-a fost viceprimar, în urmă cu mai mulți ani.

Dar nici noi n-am zis ‘ok, ne aliem, dar nici voi nu vă aliați cu forțe populiste’. Că puteam să zicem și noi acest lucru. Eram acolo când a avut loc această discuție. Știți de ce n-am fost? Am căzut cu toții de acord, inclusiv PSD, că nu e nevoie ca să semnăm acel protocol. Am zis hai să facem noi bine și să respectăm actualul protocol.

Ce să mai adăugăm la el dacă dumneavoastră vă aliați cu AUR și în Parlament faceți ce faceți? Sunt inițiative și puneți inițiative care nu se discută în coaliție, nu doar PSD, și alți parteneri, inclusiv USR, ca să zic până la capăt propoziția”, a mai adăugat Ciucu.

Ce le-a transmis Ciprian Ciucu colegilor din coaliția de guvernare

“Haideți să ne îngrijim ca această coaliție să meargă mai departe. Va veni anul 2027 în care va avea loc această rotativă negociată încă din urmă cu ceva timp. Și noi suntem învățați să fim un partener corect, să respectăm partenerii de coaliție, că așa se construiește încrederea. Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să fie în situația în care noi să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă, în acest moment.

Deci apelul meu este la mai multă responsabilitate, să stea în coaliție. Eu mă abțin, îmi mușc limba, cum am zis, mă abțin să mai răspund, cât pot. Adică încasezi, încasezi, dar la un moment dat oamenii zic, ‘băi, dacă ăsta nu spune nimic, e prost atunci’. Măcar îi spunem ‘ok, am înțeles’. Reacțiile noastre, ale liberalilor, sunt infinit mai rare și mai puține decât ceea ce îndurăm zilnic. Și evident, fiind mai rare, atunci când ies, se aud mai tare…”, a mai adăugat candidatul PNL la Primăria Capitalei.

