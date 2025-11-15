B1 Inregistrari!
Cătălin Drulă, atac voalat la Anca Alexandrescu: I-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul. Azi e candidata extremiștilor (FOTO)

Traian Avarvarei
15 nov. 2025, 17:42
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a continuat weekendul acesta campania în stradă. Acesta a reacționat ironic la acuzațiile extremiștilor privind modul în care-și face campania electorală. În acest context, Drulă a susținut despre Anca Alexandrescu (AUR), fără a-i da numele, că „i-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul”, iar acum e „candidatul extremiștilor”.

„Piața Rahova. Mulțumesc pentru încredere, pentru că mi-ați spus păsurile voastre, și pentru fiecare vorbă bună care îți spune mai mult decât o mie de sondaje.
Continuăm în stradă, aproape de oamenii care duc orașul în spate zi de zi.

Împreună pe drumul onest.

P.S.: A fost acolo și candidatul care i-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul, astăzi candidatul extremiștilor. Cu camerele după ea. Apoi m-a acuzat că nu am fost niciodată în stradă. Eu sunt de luni întregi în stradă, printre oameni. De când era vreme bună și încă nu expirase termenul legal pentru organizarea alegerilor. Fac asta aproape zilnic. Iar în timp ce eu eram printre bucureșteni, mașinăriile de propagandă îmi reproșau exact asta. Cine să-i mai înțeleagă. 🙂”, a transmis Cătălin Drulă, pe Facebook.

