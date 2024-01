Cătălin Drulă: „AUR este o sperietoare folosită drept pretext ca să acopere lașitatea lui Ciucă și a PNL-ului” (VIDEO)

Cătălin Drulă a declarat luni seara în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat că nu crede că AUR și partidul senatoarei Șoșoacă vor obține un scor bun la alegerile din acest an, așa cum sugerează liderii coaliției PSD-PNL. Președintele USR a precizat că așa zisa ascensiune a celor două partide eurosceptice este o „sperietoare folosită drept pretext ca să acopere lașitatea domnului Ciucă și a PNL-ului”:

Cătălin Drulă, despre AUR și partidul Dianei Șoșoacă

„Această sperietoare folosită drept pretext este făcută ca să acopere lașitatea domnului Ciucă și a PNL-ului căruia îi este frică să meargă la alegeri cinstite. Pe 9 iunie avem alegeri europarlamentare, așa cum sunt prevăzute în toată Europa, între 6-10 iunie se organizează. Mergem la europarlamentare, avem acolo temele legate de Parlamentul European, în toamnă avem alegerile locale”.

Cătălin Drulă a mai spus că Alianța Dreapta Unită este singura alternativă pe care cetățenii o au la dispoziție pentru o Românie modernă:

„Este singura alegere valabilă pentru o Românie modernă. Mă uit în jurul meu, societatea e într-un fel! Oamenii își doresc să fie guvernați normal la cap. Toată lumea înțelege că AUR e doar un scandal făcut în două variante, cu Simion sau cu Șoșoacă care nu duce la nimic. Este complet gol și zornăie. Această autodepreciere pe care îi credem pe români că se duc toți ca niște zombi încolonați să îl voteze pe Simion nu funcționează.

Omul ăsta are cea mai mare respingere într-un sondaj, Iohannis este mai respins ca el, dintre toți politicienii. La fel doamna Șoșoacă. Este un bazin extremist care se învârte în zona asta. A luat în jur de 16%, în 2012 Dan Diaconescu. Nu e niciun fenomen nou. Este un fenomen extrem de convenabil lui Ciolacu și lui Ciucă care vor să zică în comparație cu nebunii ăștia zurbagii, noi suntem doar hoți, votați-ne pe noi!

Asta nu se va întâmpla pentru că există Alianța Dreapta Unită. USR, împreună cu PMP și cu Forța Dreptei, noi suntem oameni de dreapta autentici, oameni cu carieră în spate, cu creier în cap care vor reprezenta România cu cinte la Bruxelles și dacă este ceva de corectat la nivel european eu am avut discuții apăsate cu cei de la Bruxelles. Dar puteam să vin în România și să zic așa, nu vor să mă lase să facem autostrada A7, nenorociții aceștia cu verdele lor, cu liliecii, să ne dăm cu fundul de pîmânt. În loc de asta am bătut cu pumnul în masă acolo când a fost nevoie, am argumentat”.

Cătălin Drulă, convins că românii vor alege alternativa de dreapta

Cătălin Drulă este convins că românii vor alege o alternativă de dreapta la actuala coaliție PSD-PNL:

„E o scenă pe care am mai povestit-o am desenat DN2 și crucile de pe marginea drumului. Am folosit alte pârghii de negociere. Întreabă tot felul de inteligenți de ce sunt trenuri cu hidrogen în PNRR. Sunt trenuri cu hidrogen în PNRR, care sunt o mică fracțiune ca să avem A7 de 3 miliarde de euro. Dacă știi să negociezi și să explici…de ce am pus perdele forestiere de-a lungul A7, este pentru protecție și de viscol. Dacă ai creier și știi să vii cu soluții obții rezultate pentru țara ta, dacă nu te înfoi ca un păun degeaba, faci un pic de scandal și asta e tot ce ai obținut. De asta am încredere că după 2 ani de guvernare falimentară și în partea cealaltă niște trâmbițe goale oamenii vor alege ceea ce au ales întotdeauna în momentele critice în România, o alternativă de dreapta. România s-a opus când PSD era cât pe ce să captureze statul și în 2004, și în 2014 și au dat puterea dreptei pentru că din economie de piață, din libera inițiativă cine este vocea micilor antreprenori? Noi cei de la USR care am venit cu toate politicile care să sprijine acest domeniu, dorim reducerea taxării pe muncă, să poată să nu mai fie atât de împovărată munca pe care a crescut taxele onor PNL-ul, partid socialist anexă a PSD”.