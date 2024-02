Cătălin Drulă: Nu există niciun fel de discuție între Dreapta Unită și PNL. Este o minciună a unui partid care și-a bazat acțiunea din ultimii ani numai pe minciună (VIDEO)

Deputatul Cătălin Drulă, liderul USR, a infirmat existența oricăror discuții cu PNL, joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și susține că acest scenariu „este o minciună a unui partid care și-a bazat acțiunea din ultimii ani numai pe minciună”.

Cătălin Drulă (USR) condamnă dorința PNL de comasare a alegerilor

Liderul USR spune că

„Am văzut ceea ce, scuză-mi termenul, dar nu pot fi caracterizat decât ca niște «smiorcăieli». Am văzut-o pe doamna Gorghiu, care spunea că e foarte supărată pe PSD că nu le dă această comasare, că mai luau și ei câteva procente în plus, sau își închipuiau că mai iau câteva procente în plus”, a declarat Cătălin Drulă.

„Există un calendar și o legislație clară pe organizarea alegerilor. Nu suntem într-o situație în care tocmai am ieșit din dictatură și ne organizăm pentru prima dată alegeri, și nu știm cum să o facem. E foarte clar, îl citez pe domnul Ciolacu, avem o legislație, avem un calendar, 9 iunie – europarlamentare, 29 septembrie – locale, în noiembrie – primul tur de la prezidențiale și generalele. România are niște legi, are niște norme. Restul este doar preocuparea PNL-ului de a păcăli, cred ei, electoratul, de a lua ceva mai multe voturi”, a adăugat parlamentarul de opoziție.

Cătălin Drulă: Nu există discuții între Dreapta Unită și PNL

Întrebat dacă există negocieri între PNL și Dreapta Unită (USR + PMP + Forța Dreptei), Cătălin Drulă a infirmat categoric: „Nu există niciun fel de discuție. Este o minciună a unui partid care și-a bazat acțiunea din ultimii ani numai pe minciună”.