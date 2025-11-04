Cătălin Drulă, candidatul USR în cursa pentru Primăria Capitalei, i-a dat replica Ancăi Alexandrescu, una dintre contracandidații săi. În urma afirmațiilor făcute de , Drulă a precizat că vede o asemănare între discursul său și al lui Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.

Ce mesaj a avut Drulă referitor la Anca Alexandrescu

După afirmațiile Ancăi Alexandrescu, Cătălin Drulă a oferit o reacție. Acesta a afirmat că pentru faptul că discursul său se aseamană cu cel al lui Grindeanu, „putem citi mai multe decât pare la prima vedere”.

Mai mult, acesta l-a invitat pe Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei și edilul Sectorului 4 al Bucureștiului, să „se pronunțe față de apropierea aceasta” dintre PSD și AUR.

„Văd că are un discurs comun cu domnul Grindeanu, cred că aici putem citi mai multe decât pare la prima vedere. PSD şi AUR văd că se curtează reciproc şi merg în aceeaşi zonă de discurs. Îl invit şi pe domnul Băluţă să se pronunţe faţă de apropierea aceasta. În Parlament văd că votează cot la cot. Arată care este şi pericolul pentru această ţară, şi pentru acest oraş”, a afirmat Cătălin Drulă, la

Cum l-a „înțepat” Anca Alexandrescu pe Drulă

Reacția lui Drulă a venit ca urmare a afirmației Ancăi Alexandrescu, conform căreia ea „nu este Drulă și nu are nevoie de proptele”. Aceasta a punctat în cadrul declarației sale faptul că nu are nevoie de susținerea lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, iar relația sa cu familia acestuia este de pură prietenie.

„Eu nu sunt Drulă şi nu am nevoie de proptele. Deci pe mine mă recomandă ceea ce am făcut şi peste tot pe unde am lucrat asta s-a întâmplat. Relaţia mea cu familia Georgescu este una de prietenie (…) iar eu niciodată nu i-aş cere domnului Georgescu aşa ceva (implicare în campania sa electorală – n.r.). O relaţie de prietenie este o relaţie de prietenie. (…) Eu tot ceea ce am făcut pentru domnul Georgescu şi pentru mişcarea suveranistă şi pentru AUR, am făcut-o din suflet şi din credinţă”, a afirmat Alexandrescu.