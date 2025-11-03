Anca Alexandrescu va fi susținută de partidul AUR la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. Decizia a fost luată, prin vot, într-o ședință a Consiliului Național de Coordonare ( ).

Anca Alexandrescu candidează din partea AUR

Conducerea AUR a votat să o susțină pe Anca Alexandrescu pentru funcția de . Potrivit unor surse din interiorul ședinței, decizia a fost luată după o . George Simion a confirmat că partidul va susține varianta Alexandrescu. El a făcut o scurtă declarație de presă în care a precizat cine sunt candidații pentru alegerile la Primăria Generală și la Consiliul Județean Buzău.

În declarația de presă pe care a susținut-o imediat după George Simion, candidata susținută de AUR, a vorbit despre statul paralel. Ea a spus că dorește să le dea lovitura adersarilor săi acolo unde-i doare mai tare, „la statul paralel”. Ea a mai spus că obiectivul principal al campaniei va fi „readucerea Bucureștiului acolo unde merită”.

„Vor fi foarte mulți deranjați de candidatura mea. De altfel, vedeți că este o tulburare atât la partidele care sunt la putere, cât și la cei care îi deranjează că valul suveranist este unit până la capăt”, a spus Alexandrescu.

Ea a făcut apel la alegătorii și simpatizanții AUR să nu mai urmărească televizoarele și rețelele sociale, ci să coboare în stradă, să se implice în campania electorală. Candidata AUR a mai spus că Bucureștiul „este pe primul loc la cele mai rele lucruri” și a promis „să scoată bani din piatră seacă” pentru a schimba situația.

Incidente în ședința AUR

Politicienii AUR au analizat mai multe opțiuni, între care și susținerea unui . În cele din urmă s-a optat pentru varianta Alexandrescu. De altfel, era de așteptat ca partidul să se încoloneze în spatele lui George Simion care a participat la evenimentul de lansare a acesteia.

Ședința Consiliului Național de Coordonare nu a fost lipsită de incidente. Înainte de validarea sprijinului pentru Anca Alexandrescu au existat mai multe dispute între participanți. Printre cei care au contestat-o s-a aflat afaceristul Mohammad Murad, deputat AUR.

Acesta ar fi dorit ca partidul să-și asume un candidat propriu, mai ales că este cel mai important partid de opoziție. Murad a calificat sprijinul pentru un independent drept „o dovadă de slăbiciune” și de „resursă umană deficitară”.

Susținătorii variantei Alexandrescu au invocat rezultatele măsurătorilor interne și nevoia unui profil cu notorietate ridicată. În cele din urmă, după mai multe schimburi de replici, conducerea a rămas pe linia deciziei de susținere a independentei.