Cătălin Drulă: Toate bazele sportive ale Capitalei trebuie incluse în noul PUG la categoria protejată

21 nov. 2025, 16:59
Sursă foto: Facebook/Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile din Capitală, susține că toate bazele sportive ale Capitalei trebuie incluse în noul Plan Urbanistic General, la categoria protejată, un demers esențial pentru protejarea patrimoniului sportiv al Bucureștiului. Anunțul vine după o întâlnire cu Andrei Mihail, Ileana Szasz și Andrei Răzvan Voinea, cei trei autori ai Inventarului complet al bazelor sportive și de agrement muncitorești din Capitală.

„Trebuie să punem toate aceste baze sportive în noul PUG, la categoria protejată V3b: Complexe și baze sportive. Avem nevoie de un registru oficial cu toate documentele și situațiile juridice ale bazelor. Să nu mai acceptăm documentații de urbanism care vor să schimbe destinația bazelor sportive. Implementarea referendumului votat de bucureșteni va întări capacitatea PMB de a urmări ce se întamplă cu bazele sportive.”, spune Cătălin Drulă.

Drulă subliniază că situația actuală a patrimoniului sportiv este una critică din cauza combinațiilor politice: în 1989 existau 106 baze sportive în București, însă 23 dintre ele au dispărut complet, iar din cele 83 rămase doar 45 mai sunt funcționale.

„Bucureștiul are nevoie de un primar care nu are în spate complicitățile politice care au distrus acest patrimoniu. Nu ia șpagă, nu închide ochii la combinații, nu răspunde la telefoanele colegilor să „rezolve cu un teren”. Exact asta e diferența între Bucureștiul pe care îl vrem și Bucureștiul pe care l-au prăduit ani de zile cei care au condus orașul”, conchide Drulă.

Material susținut de USR

