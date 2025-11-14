B1 Inregistrari!
Cătălin Drulă vrea să monteze sute de camere de monitorizare. Unde vor amplasate

Cătălin Drulă vrea să monteze sute de camere de monitorizare. Unde vor amplasate

Adrian A
14 nov. 2025, 16:59
Sursă foto: Facebook/Cătălin Drulă
  1. Drulă vrea să pună în București sute de camere de monitorizare
  2. S-a mai încercat amplasarea unor camere
Avem de-a face cu tot mai multe accidente în București. Unele dintre ele cu morți și răniți. Sunt însă soluții ca numărul acestora să se reducă. Una ar fi montarea unor camere de monitorizare a traficului.

Drulă vrea să pună în București sute de camere de monitorizare

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă vrea să împânzească străzile Bucureștiului cu camere de monitorizare a traficului. Sute de camere vor suprinde traficul din Capitală, iar șoferii care încalcă regulile nu vor putea scăpa, susține candidatul USR.

„300 de camere de monitorizare a traficului și de constatarea automată a contravențiilor în București. E vorba de trecerea pe roșu, depășirea vitezei legale și folosirea ilegală a benzilor unice de autobuz.
Ca primar, voi implementa un proiect amplu de monitorizare a traficului. În primă fază, vom include în proiect 100 de camere pe cele mai importante artere și în punctele negre din oraș și, ulterior, îl vom extinde până la 300 de camere. Regulile sunt reguli și trebuie respectate pentru a preveni accidente tragice. Astfel de sisteme automate sunt instalate în toate capitalele europene ca să asigure siguranța locuitorilor și respectarea regulilor.
A trecut fix o lună de la accidentul tragic din Sectorul 4, zona Apărătorii Patriei, în care o mamă de 35 de ani a murit pe trecerea de pietoni, iar fetița ei de 2 ani a fost grav rănită. Domnule ministru Predoiu, cât mai trebuie să treacă până când MAI să respecte legea și să operaționalizeze sistemul de procesare a contravențiilor constatate automat?”, transmite Cătălin Drulă.

S-a mai încercat amplasarea unor camere

În București, ideea nu e nouă și s-a mai propus, însă totul s-a oprit la stadiul de proiect. Chiar și acum, Administrația Străzilor abia a reușit să facă un contract pentru un studiu de fezabilitate privind implementarea unui sistem de monitorizare, după cum arată jurnaliștii de la Buletin de București. S-au dat 50.000 e euro și… cam aici suntem.
