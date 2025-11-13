Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)

Cătălin Drulă atrage atenția că Bucureștiul e în cădere liberă. Candidatul USR la Primăria Generală spune că suntem la peste 100 de ani în urma New York-ului.

Peste 100 de ani între București și New York

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală a făcut o analiză asupra Bucureștiului de astăzi. O Capitală care nu e nici pe departe unde ar fi trebuit să fie. Soluțiile sunt simple, însă fără un buget unic, nici cel mai bun primar din lume nu poate face nimic.

„Pe structura actuală a bugetului, fără să implementăm referendumul, poate să vină și cel mai bun primar din lume, că nu are ce să facă. De exemplu, primarul din New York dacă vine o să constate nici un ban cu care să facă nici reabilitări de bulevarde, cu spații verzi și piste de biciclete, nici regenerare urbană, nici linii noi de metrou.

Apropo de New York. Sunt cinci, să le spunem așa, sectoare, care erau orașe independente. Și avea fiecare primarul lui. Și la un moment dat s-a făcut consolidarea. În 1898. Eu zic că după 127 de ani, putem și noi să consolidăm Bucureștiul, după ce l-am spart în bucăți, ca să aibă fiecare ceva de mâncat. Să fie și câte un primar de sector. Avem și un sector agricol Ilfov, transformat în județ în 1997, că și acolo sunt multe terenuri și imobiliare multe de făcut.

Și ceea ce suferă din cauza acestei fragmentări sunt coerența și sistemele mari ale orașului. Eu zic că dacă New York-ul, care e de 4-5 ori mai mare decât Bucureștiul poate fi condus de un singur primar, poate și Bucureștiul.”, a declarat Cătălin Drulă, la .

Referendumul dorit de Cătălin Drulă. Cum facem din București, New York

Cătălin Drulă pleacă la drum spre Primăria Capitalei bazându-se pe un referendum pentru revenirea la un buget unic metropolitan.

„Bucureștenii au votat. Am înțeles asta. Cu da, aproape 500.000 de bucureșteni, a câștigat referendumul lui Nicușor Dan. Revenirea la un sistem de buget unic metropolitan, așa cum era până în 2001, este crucială pentru a finanța proiectele majore ale Capitalei, în loc ca banii să ajungă la sectoare sau chiar la Ilfov, cum s-a întâmplat în ultimii ani.”, a declarat candidatul USR la Primăria Generală.

Pe de altă parte ar vrea și un referendum pe unificarea Capitalei. Așa am putea avea un București ca New York, spune Cătălin Drulă. Iar aici ar trebui să intervină premierul .

„Am o relație foarte decentă, de respect, cu domnul Bolojan, deci știu că e un om serios, adică nu văd cum dl Bolojan s-ar opune unui referendum și cum n-ar face lucrurile corecte și oneste. În anul 2027, legea și referendumul ar trebui să fie deja implementate.”, a mai declarat Cătălin Drulă.