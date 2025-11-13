B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)

Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)

Adrian A
13 nov. 2025, 12:09
Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. Peste 100 de ani între București și New York
  2. Referendumul dorit de Cătălin Drulă. Cum facem din București, New York

Cătălin Drulă atrage atenția că Bucureștiul e în cădere liberă. Candidatul USR la Primăria Generală spune că suntem la peste 100 de ani în urma New York-ului.

Peste 100 de ani între București și New York

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală a făcut o analiză asupra Bucureștiului de astăzi. O Capitală care nu e nici pe departe unde ar fi trebuit să fie. Soluțiile sunt simple, însă fără un buget unic, nici cel mai bun primar din lume nu poate face nimic.

„Pe structura actuală a bugetului, fără să implementăm referendumul, poate să vină și cel mai bun primar din lume, că nu are ce să facă. De exemplu, primarul din New York dacă vine o să constate nici un ban cu care să facă nici reabilitări de bulevarde, cu spații verzi și piste de biciclete, nici regenerare urbană, nici linii noi de metrou. 

Apropo de New York. Sunt cinci, să le spunem așa, sectoare, care erau orașe independente. Și avea fiecare primarul lui. Și la un moment dat s-a făcut consolidarea. În 1898. Eu zic că după 127 de ani,  putem și noi să consolidăm Bucureștiul, după ce l-am spart în bucăți, ca să aibă fiecare ceva de mâncat. Să fie și câte un primar de sector. Avem și un sector agricol Ilfov, transformat în județ în 1997, că și acolo sunt multe terenuri și imobiliare multe de făcut. 

Și ceea ce suferă din cauza acestei fragmentări sunt coerența și sistemele mari ale orașului. Eu zic că dacă New York-ul, care e de 4-5 ori mai mare decât Bucureștiul poate fi condus de un singur primar, poate și Bucureștiul.”, a declarat Cătălin Drulă, la Rock FM.

Referendumul dorit de Cătălin Drulă. Cum facem din București, New York

Cătălin Drulă pleacă la drum spre Primăria Capitalei bazându-se pe un referendum pentru revenirea la un buget unic metropolitan.

„Bucureștenii au votat. Am înțeles asta. Cu da, aproape 500.000 de bucureșteni, a câștigat referendumul lui Nicușor Dan. Revenirea la un sistem de buget unic metropolitan, așa cum era până în 2001, este crucială pentru a finanța proiectele majore ale Capitalei, în loc ca banii să ajungă la sectoare sau chiar la Ilfov, cum s-a întâmplat în ultimii ani.”, a declarat candidatul USR la Primăria Generală.

Pe de altă parte ar vrea și un referendum pe unificarea Capitalei. Așa am putea avea un București ca New York, spune Cătălin Drulă. Iar aici ar trebui să intervină premierul Ilie Bolojan.

„Am o relație foarte decentă, de respect, cu domnul Bolojan, deci știu că e un om serios, adică nu văd cum dl Bolojan s-ar opune unui referendum și cum n-ar face lucrurile corecte și oneste. În anul 2027, legea și referendumul ar trebui să fie deja implementate.”, a mai declarat Cătălin Drulă.

Tags:
Citește și...
Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
Politică
Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. „Nu mai vreau!”
Politică
Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. „Nu mai vreau!”
Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță
Politică
Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță
Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală. Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală. Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele” (VIDEO)
Sondajul care dă frisoane PSD și PNL. Primarii pierd influența asupra alegătorilor din mediul rural
Politică
Sondajul care dă frisoane PSD și PNL. Primarii pierd influența asupra alegătorilor din mediul rural
Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (VIDEO)
Politică
Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (VIDEO)
Premierul Republicii Moldova, primit la Palatul Cotroceni. Alexandru Munteanu se află în vizită oficială la Bucureşti
Politică
Premierul Republicii Moldova, primit la Palatul Cotroceni. Alexandru Munteanu se află în vizită oficială la Bucureşti
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Mesajul candidatului PNL pentru bucureșteni (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Mesajul candidatului PNL pentru bucureșteni (VIDEO)
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București
Politică
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București
Dominic Fritz a primit cetățeania română. Politicianul USR trebuie să depună jurământul de credință
Politică
Dominic Fritz a primit cetățeania română. Politicianul USR trebuie să depună jurământul de credință
Ultima oră
13:51 - Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la 4 ani de închisoare. Cum a fost prins manelistul în Italia
13:46 - Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
13:32 - Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele
13:12 - Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
12:58 - Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. „Nu mai vreau!”
Catalin Drula
12:44 - Moment ciudat, devenit viral, în Biroul Oval. Cum l-a primit Trump pe președintele Siriei
12:27 - Trafic intens în București: peste 145.000 de mașini circulă la orele de vârf. Cele mai multe sunt din afara Capitalei
12:23 - Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță
12:07 - Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală. Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele” (VIDEO)
11:50 - Noi acuzații la adresa doctorului Cristian Andrei. Alte femei susțin că ar fi fost abuzate în timpul ședințelor de terapie