Cătălin Predoiu, ministrul , s-a întâlnit cu omlogul său saudit, Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud. Este o premieră pentru politica românescă, fiind primul ministru de interne care vizitează Regatul Arabiei Saudite.

Cătălin Predoiu, în Regatul Arabiei Saudite

Ministrul român al Afacerilor Interne a fost invitat în Regatul Unit al Arabiei Saudite, o . Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu omologul său, prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud. Discuțiile au vizat acțiuni de cooperare în mai multe domenii.

„Vizita este foarte importantă pentru că evidențiază un pas important în ansamblul relațiilor bilaterale în domeniul afacerilor interne și nu numai. Am discutat despre cooperare în combaterea drogurilor, terorismului, a migrației ilegale și a crimei organizate transfrontaliere. De asemenea, am discutat despre strategii de utilizare a digitalizării și inteligenței artificiale în domeniul afacerilor interne, siguranței și ordinii publice, precum și a serviciilor civile. În cadrul larg al domeniului afacerilor interne, am discutat, de asemenea, de creșterea integrării capacităților de apărare civilă și intervenții în situații de urgență”, a declarat Cătălin Predoiu, conform unui comunicat de presă.

Ministrul afacerilor interne a scos în evidență relațiile multidimensionale dintre România și Regatul Arabiei Saudite. Cele două țări au interese comune de natură economică. În acest context și-au luat angajamentul să coopereze în domenii de interes reciproc, precum gestionarea frontierelor, combaterea criminalității organizate și protecția civilă.

„În cadrul convorbirilor oficiale avute cu Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de interne al Regatului Arabiei Saudite, partea saudită a convenit deblocarea finalizării acordurilor de cooperare pe domeniile sus menționate, proiecte aflate în stadiul final de negocieri tehnice între echipele de lucru din cadrul celor două ministere. Convorbirile au fost extinse și la domeniul strategic și investițional, într-o lume în care, din cauza provocărilor globale, investițiile directe prezintă nu numai valențe economice, atât de necesare economiei românești, ci și clare avantaje securitare”, a mai spus ministrul român.

Cooperare între MAI și ministrul omolog din Arabia Saudită

Conform comunicatului, cele două părți au convenit să inițieze un la nivel înalt între cele două ministere. Cătălin Predoiu a arătat că întâlnirea a evidențiat angajamentul celor doi parteneri de a dezvolta o relație durabilă și inovatoare, bazată pe dialog constant, schimb de cunoștințe și implementarea proiectelor comune în beneficiul cetățenilor și al securității regionale.

„Dialogul pe care l-am avut a fost unul consistent, a revelat interesul părții arabe de a intensifica cooperarea cu țara noastră pe multiple direcții. De asemenea, am convenit să lansăm un mecanism de consultări bilaterale la nivel înalt în cadrul ministerelor de interne omologe”, a mai declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

De asemenea, ministrul a subliniat poziția geostrategică a României, la granița estică a Uniunii Europene, precum și rolul stabilizator al Arabiei Saudite în regiunea Orientului Mijlociu. Dialogul a prilejuit și un schimb de opinii cu privire la evoluțiile de securitate din Ucraina și din Orientul Mijlociu.

Ministrul Afacerilor Interne a subliniat importanța dezvoltării unui parteneriat axat pe cooperare instituțională, schimb de expertiză și transfer de bune practici. În opinia lui Cătălin Predoiu, prioritățile vizează integrarea tehnologiilor emergente și a inteligenței artificiale în activitatea forțelor de ordine.

Honored to meet 🇸🇦 HRH Prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef Al Saud, Minister of Interior of Saudi Arabia.

Cătălin Predoiu subliniază necesitatea unui parteneriat durabil

Demnitarul român a apreciat proiectele inovatoare implementate de Ministerul de Interne al Arabiei Saudite. Acesta a apreciat vehiculul inteligent Lucid Air, integrat în flota de și echipat cu inteligență artificială. De asemenea, centrele virtuale de poliție oferă servicii complete fără necesitatea deplasării la secțiile fizice.

Prin proiectul „Porți inteligente” și prin infrastructura digitală la aeroporturile internaționale a fost ridicat nivelul de securitate. Platformele Absher și Estishraf facilitează accesul cetățenilor la servicii guvernamentale și sprijină procesul decizional prin date și analize predictive.

„În contextul strategiei Vision 2030 a Regatului Arabiei Saudite, ministrul român a evidențiat complementaritatea între obiectivele Regatului și expertiza României în domenii precum IT, infrastructură, logistică și agricultură, subliniind potențialul de atragere a investițiilor și de dezvoltare a parteneriatelor bazate pe tehnologie și inovație”, se mai arată în comunicat.

Cei doi interlocutori au abordat și extinderea cadrului de cooperare, prin avansarea discuțiilor pe marginea documentelor aflate de ani de zile în stadiul tehnic de discuții, pe care au hotărât să le finalizeze și încheie în următoarele săptămâni. Această vizită reflectă angajamentul Ministerelor de Interne ale României și Regatului Arabiei Saudite de a dezvolta o cooperare strategică și sustenabilă.