Într-o postare pe Facebook, Ministrul Proiectelor Europene a anunțat depunerea celei de-a patra cerere de plată din PNRR, dar și câți bani ar urma să primească România. Dragoș Pîslaru a explicat și care sunt jaloanele pe care structurile din țara noastră le-au îndeplinit, făcând posibilă această finanțare europeană.

Câți bani ar urma să primească România prin PNRR

În cadrul postării de pe Facebook, în care Dragoș Pîslaru a lăudat munca asiduă a membrilor Ministerului de Proiecte Europene pentru finalizarea cererii de plată PNRR, oficialul a dezvăluit și suma pe care urmează să o primească România. Este vorba despre peste 2,5 miliarde de euro.

Ministrul Proiectelor Europene a reiterat importanța PNRR pentru România, proiect european care a permis dezvoltarea mai multor sectoare de la noi din țară.

„Bună seara, la propriu: a patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi, vineri, 19 decembrie, la ora 20:06.

Ea conține un număr de 62 de ținte și jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili, cu o valoare totală de 2,62 miliarde Euro. Mai exact: 2.620.279.973 Euro.

Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României.

Implementarea PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României, de succesul căruia depinde dezvoltarea economiei naționale, din mai multe perspective: infrastructură, sănătate, educație, mediu, digitalizare, cultură, energie și eficiență energetică”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Ce ținte și jaloane au trebuit să îndeplineacă structurile din România pentru a În postarea sa, Dragoș Pîslaru a numit și principalele reforme și rezultate asumate de structurile statului românesc pentru ca finanțarea prin PNRR să fie posibilă. În timp ce Ministerul Sănătății a reușit renovarea și dotarea cu echipamente a peste 2000 de cabinete medicale, Ministerul Muncii a înregistrat modernizarea a 50 de centre comunitare. Și Ministerul Justiției și-a respectat angajamentele, crescând rata de ocupare a posturilor de procuror din cadrul DNA la 85%. „Principalele ținte și jaloane din CP4 vizează:

, Apelor și Pădurilor: Adoptarea conceptelor de proiect prin hotărâre de guvern pentru reabilitarea a 13 baraje existente și pentru lucrările de modernizare a protecției împotriva inundațiilor;

[…]Ministerul Justiției: Intrarea în vigoare a legilor justiției, Rata de ocupare a 85% din posturile de procuror din cadrul DNA, Investiții pentru digitalizarea sistemului judiciar;

[…]Ministerul Sănătății: 2000+ cabinete de medici de familie renovate și/sau dotate cu echipamente medicale; aprobarea pachetului de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condițiile de acordare a asistenței medicale, medicamentele și dispozitivele medicale, dispozitivele și tehnologiile de asistare în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: 50 de centre comunitare modernizate (centre de zi și centre de recuperare neuromotorie pentru persoanele cu dizabilități)”, a declarat ministrul Proiectelor Europene.

Ce reforme au avut loc la Secretariatul General al Guvernului pentru finanțarea europeană Schimbări au avut loc și la Secretariatul General al , care a continuat reforma privind creșterea transparenței, numind în funcții de conduceri persoane, pe baza rezultatelor și performanței înregistrate. De asemenea, păstrarea sau demiterea unei persoane din funcție se face pe baza unor indicatori financiari și non-financiari. Și la Ministerul Transporturilor s-au mișcat lucrurile. Principala reformă care a avut loc în structură a fost adoptarea legislației privind taxa de poluare și încurajarea cetățenilor pentru achiziția de autoturisme nepoluante. „Secretariatul General al Guvernului: continuarea reformei companiilor de stat prin creșterea transparenței, numiri în funcțiile de conducere pe baza criteriilor de performanță, precum și luarea deciziilor cu privire la viitorul acestora exclusiv în funcție de analize care au la bază indicatori financiari și non-financiari; un nou sistem de gestionare strategică și de planificare strategică este operațional în toate ministerele, funcționari publici calificați să îndeplinească funcția de „experți în dezvoltare durabilă” în instituțiile publice de la nivel central și local;

Ministerul Educației: Intrarea în vigoare a pachetului legislativ pentru implementarea proiectului „România Educată”, instruirea a 45.000 de utilizatori ai Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic MATE.