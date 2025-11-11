B1 Inregistrari!
Coaliția a ajuns la un acord. Câți bugetari vor fi dați afară și ce economie se va face la bugetul de stat

Ana Maria
11 nov. 2025, 20:05
Guvernul Bolojan a publicat în transparență prima rectificare bugetară pe 2025. Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Câți bugetari vor fi concediați? Liderii Coaliției de guvernare au ajuns, marți, la un acord important privind reducerea cheltuielilor de personal în administrația locală și centrală.

Surse confirmă că liderii PSD, PNL, USR și UDMR au convenit asupra unui plan ce vizează o economie totală de 1,7 miliarde de lei. Aceasta presupune reducerea cu aproximativ 10% a posturilor ocupate în administrația locală, dar și o reducere de 10% a cheltuielilor cu personalul în administrația centrală.

„Există un acord cu privire la pachetul pe administrația locală și centrală. Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal în 2026 față de cele din 2025 cu 10%”, a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, la Antena 3 CNN.

Câți bugetari vor fi concediați

Conform deciziei Coaliției, vor fi reduse 30% din totalul posturilor (inclusiv cele vacante), dar nu mai mult de 20% din posturile efectiv ocupate în administrația locală. Aceasta înseamnă că aproximativ 10% dintre angajații actuali vor fi concediați.

„Nu toate UAT-urile vor trebui să reducă posturi ocupate, sunt UAT-uri care trebuie să reducă doar posturi vacante pentru că organigrama nu este ocupată în întregime, deci nu e necesară eliminarea unor posturi ocupate”, a explicat ministrul Cseke Atilla.

Există alternative la concedieri?

Mai există și alte alte alternative. O altă variantă discutată este reducerea cheltuielilor. Lasă la latitudinea primarilor și șefilor de consilii județene decizia de a concedia angajați sau de a reduce salariile. Această măsură este tranzitorie și ar urma să fie aplicată doar în 2026.

Această variantă presupune o medie a salariului pe instituție și reducerea cheltuielilor cu personalul până la concordanța pe grilă (măsura este tranzitorie până la 1 ianuarie 2027, după care trebuie să rămână strict doar numărul de angajați conform grilei).”

„Având în vedere și faptul că avem angajați cu sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, există o marjă de acțiune acolo unde autoritatea locală consideră că este necesar acest lucru.”, a mai adăugat ministrul Dezvoltării.

Cum va influența această măsură bugetul țării

Proiectul final al reformei va fi întocmit de ministrul Dezvoltării, iar implementarea va aduce o economie de 1,7 miliarde de lei la bugetul de stat. De asemenea, Coaliția a decis înființarea unui grup de lucru, solicitat de PSD, care să elaboreze măsuri de relansare economică.

Potrivit surselor, concedierea a 13.000 de bugetari este una dintre estimări, însă, cifra ar putea scădea dacă se optează pentru reducerea salariilor.

