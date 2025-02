Marcel Ciolacu nu a reușit să convingă, arătând facturile, că și-a plătit singur excursiile cu avioanele închiriate de . Istoricul Adrian Cioroianu a comentat ultimele prestații ale liderului PSD, din spațiul public.

a prezentat, miercuri, la Parlament, documente despre susține că ar reprezenta dovada achitării costurilor pentru avioanele de lux închiriate de compania Nordis. Este vorba despre facturi, chitanțe și un document, explicație privind diferențele de curs și de an legate de o asigurare de călătorie mai veche.

Istoricul Adrian Cioroianu crede că noile explicații cu care a venit Marcel Ciolacu nu sunt suficiente. Dimpotrivă, apreciază, ridică noi semne de întrebare. În acest sens, el a arătat că, inițial, politicianul PSD a negat că ar fi călătorit cu avioanele închiriate de Nordis. Ba, mai mult, a susținut că ar fi vorba despre o confuzie de nume.

„În cazul concret al domnului Ciolacu, dânsul, la început a spus că nu a mers niciunde. Ba chiar ne-a făcut și teoria numelui, că s-ar putea să nu fie dânsul, că numele este răspândit nu știu cum… Acum suntem la episodul șase sau șapte. A găsit și chitanțele care nu lămuresc ci, mai curând, accentuează semnele de întrebare. Suma este mică, nu este limpede dacă sunt pentru dânsul ori pentru dânsul și pentru băiat, Sunt o serie întreagă de probleme.”, a arătat Adrian Cioroianu, în emsiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai.

Ciolacu și-a pierdut credibilitatea

Istoricul Adrian Cioroianu susține că Marcel Ciolacu a dat dovadă de inabilitate. Iar acest lucru, spune, este surprinzător la un politician care a dat din coate să ajungă președintele celui mai mare partid din România și despre care nu se poate spune că este naiv.

„Și atunci, vă dați seama că este o inabilitate surprinzătoare la un om care a dat din coate ca să devină președintele celui mai mare partid din România. Nu pot să-l suspectez de idealism sau de naivități, dar de data aceasta nu face decât să nască semne de întrebare. Cu cât persistă în subiect, de la negare și până la prezentarea unor doumente care trezesc noi suspiciuni, dă impresia că ceva este în neregulă”, a comentat Adrian Cioroianu

Totodată, istoricul a făcut referire și la reproșurile pe care premierul le-a adus unor jurnaliști pe care îi considera prea insistenți. Marcel Ciolacu le-a reproșat că au „un sentiment de ură” față de el.

„Domnul Ciolacu este un om politic cu experiență și știe că oamenii politici, de regulă, nu sunt iubiți. Nici nu are ce căuta iubirea sau ura în politică, dar nu poți să ceri să fii iubit. Poți să ceri să fii respectat, iar un om politic este îndreptățit să ceară să fie respectat”, a mai spus Adrian Cioroianu.

Bâlbele premierului Marcel Ciolacu în scandalul Nordis

Jurnaliștii G4Media au dezvăluit, în luna noiembrie, că Marcel Ciolacu, alături de Sorin Grindeanu și de Alfrd Simonis au călătorit împreună cu soții Vicol-Ciorbă, cu avioane private închiriate de grupul Nordis. Călătoriile au avut loc în anul 2022, la Nisa și la Madrid. În prima fază, liderul PSD a negat acest lucru, invocând o confuzie de nume.

„În 2022 am fost în Franta? La Nisa? Cred că mă confundați. Suntem mai mulți de Ciolacu. E nume de aromâan, Ciolacu însemnând ciung de mâna dreaptă. Cred că de aici vine numele de Ciolacu. Cred că mă confundați. Vorbim totuși de bani publici. Nu înțeleg, v-aș răaspunde detaliat. Nu știu de o deplasare a mea la Nisa”, spunea Marcel Ciolacu, inițial.

Ulterior, premierul și-a schimbat poziția, pe măsură ce publicația a început să prezinte documente care confirmau că a fost în călătorie alături de soții Vicol-Ciorbă. Ciolacu a replicat că este vorba despre bani privați și că și-a plătit voiajele.

„În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu şi-n călătorii cu WizzAir, am avut şi cadourile mele făcute fiului. Nu am mers niciodată, dar niciodată, în viaţa mea privată cu vreun avion sau într-o călătorie sau într-un concediu plătit de către altcineva. Am toate documentele care vor atesta acest lucru. În al doilea rând, în acea perioadă nu eram prim-ministru. Şi eu, ca şi toată lumea, avem şi o viaţă privată (…) nu suntem o familie care face excese. Vorbim de context, de campanie electorală”, spunea Marcel Ciolacu pentru Stirile Pro TV.

Obligat să recunoască, în cele din urmă, Ciolacu a publicat, de Crăciun, un videoclip pe TikTok cu presupuse facturi pentru zborurile cu jeturi private. Nici de data aceasta nu a fost prea convingător. În cele din urmă, având în vedere că scandalul Nordis a ajuns la DIICOT, iar soții Vicol-Ciorbă au fost arestați, premierul a venit cu facturile în Parlament.

„Nu le-am găsit (facturile – n.red.), le-am avut de la început. M-ar fi afectat în mod direct în cazul în care aș fi încălcat legea. În cazul în care aș fi știut că proprietarii de la Nordis fac parte dintr-un grup infracțional, în momentul în care aș fi știut sau aș fi contribuit la acest grup…”, a spus Ciolacu, în ultima declarație, de miercuri 5 februarie.