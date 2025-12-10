CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților. Judecătorii Curții Constituționale se mai gândesc până la finalul anului

Curtea Constituțională a amânat decizia pe sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție pe pensiile speciale ale magistraților. Judecătorii CCR vor lua o hotărâre pe 28 decembrie.

CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților

Când e vorba de privilegiile magistraților CCR se decide extrem de greu. După ce au stat 5 ore în ședință pentru a analiza proiectul reformei pe pensiile magistraților, judecătorii Curții Constituționale au decis că mai au nevoie de timp de gândire. Așa că vor lua o hotărâre tocmai pe 28 de cembrie.

O amânare care face ca România să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, pentru că se depășește termenul în care trebuia bifat jalonul privind pensiile speciale.

Noul proiect al legii pensiilor speciale ale magistraților a fost atacată de ÎCCJ după ce guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Judecătorii instanței supreme au decis, cu unanimitate de voturi, să sesizeze .

„Legea încalcă independenţa justiţiei raportat la standardele statutului stabilite prin Deciziile CJUE, CEDO şi ale CCR. Toate aceste instanţe au pronunţat decizii exprese şi explicite care fac ca soluţia legislativă să fie incompatibilă cu garantarea independenţei justiţiei. Legea încalcă decizii anterioare ale CCR care au sancţionat expres soluţii normative identice cu cele cuprinse în proiectul actual şi prin aceasta încalcă principiul supremaţiei Constituţiei şi caracterului obligatoriu al deciziilor CCR.”, consideră Curtea Supremă.

Judecătorii sunt de părere că legea atacată la Curtea Constituțională creează un regim juridic dezavantajos şi discriminatoriu pentru magistraţi în privinţa dreptului lor la pensie, în raport cu alţi beneficiari ai unor pensii speciale. O astfel de categorie sunt aleșii locali, primari și președinți de consilii județene.

Pensiile speciale blochează 231 de milioane de euro din PNRR

Banii pe care România îi pierde din PNRR pentru că nu a făcut la timp reforma pensiilor magistraților sunt aproape la fel de mulți ca banii pe care statul îi plătește în fiecare an pentru pensiile din această categorie profesională.

Proiectul de lege, care a făcut parte şi din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie instanţa a stabilit că este neconstituţional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.