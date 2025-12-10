Ministrul Justiției prevede o respingere a legii pensiilor speciale la CCR. Declarații deloc optimiste ale lui Radu Marinescu (VIDEO)

Guvernul Bolojan are cele mai mari șanse ca CCR să respingă din nou legea pensiilor speciale. Ministrul Justiției avertizează că CCR abia acum discută pe fondul legii și pare destul de sigur că nu vor fi de acord cu preverile care taie privilegiile magistraților.

CCR, la un pas să respingă legea pensiilor speciale. Ce spune ministrul Justiției

Judecătorii CCR pare să fi decis că legea pensiilor magistraților nu e constituțională. Cel puțin ăsta e tonul folosit de ministrul Justiției, care avertizează că pot fi paragrafe cu care judecătorii CCR nu vor fi de acord.

„Prima dată la Curtea Constituțională soluția a venit doar cu o critică care privea nu atât existența sau inexistența avizului CSM, pentru că acesta este consultativ, ci respectarea unui interval de timp în care CSM avea îndrituirea să emită avizul respectiv. Deci, s-a judecat doar partea extrinsecă. Astăzi, ne confruntăm cu o analiză în ceea ce privește criticile de fond ale legii.

O lege care a rămas în esența, în conținutul său, aproximativ aceeași. S-a modificat doar partea referitoare la etapizare, la perioada de trecere la vârsta de 65 de ani, au rămas celelalte elemente, astfel încât vom vedea dacă în analiza Curții Constituționale se vor angaja și aceste aspecte de de substanță, criticile intrinseci.”, a spus ministrul Justiției în direct pe B1 TV.

Judecătorii CCR nu sunt impresionați nici de PNRR, nici de echitatea socială

Ministrul Radu Marinescu recunoaște că ar trebui să țină cont atât de cele peste 230 de milioane de euro care pot fi pierdute din PNRR, cât și de dorința cetățenilor de rând de a vedea, cât de cât, o echitate socială, dar nu pare să își facă prea mari iluzii.

„Avem două obiective. O chestiune este aceea de a obține banii europeni și alte chestiune este aceea de a asigura o formulă de echilibru final și de a răspunde unor așteptări de justiție socială. Și asta privește, în esență, ca toate categoriile profesionale din sectorul public să aibă o vârstă de pensionare care să fie vârsta standard din România.

Așteptăm cu interes să vedem opinia Curții Constituționale. Eu sper să avem o finalitate, pentru că, repet, este foarte important să avem echilibru social și să obținem banii europeni.”, a mai declarat ministrul Justiției.

Modificările lui Bolojan îi enervează pe magistrați

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat noul proiect pe pensiile magistraților. Legea prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar pensia nu poate depăși 70% din ultimul salariu net primit.

Proiectul a primit aviz negativ din partea CSM. Judecătorii și procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat și nu sunt mulțumiți nici de orizontul ieșirii la pensie la 65 de ani.