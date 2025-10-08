Curtea Constituțională (CCR) a amânat pentru 20 octombrie luarea unei decizii legată de reforma pensiilor speciale ale magistraților. E decisă de judecătorii constituționali pe această speță.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE pentru 20 octombrie”, a transmis .

De ce a atacat ICCJ reforma pensiilor magistraților la CCR

Amintim că Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a atacat la CCR reforma pensiilor magistraților pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

ICCJ reclamă „tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii”, precum și faptul că legea a încălcat 37 de decizii anterioare ale Curții Constituționale.

„Principalele motive de neconstituționalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenței justiției, al securității juridice, al legalității și neretroactivității legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare rațională și obiectivă, nesocotirea unor obligații legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituționale substanțiale referitoare la condițiile în care guvernul își poate asuma răspunderea, precum și a numeroase decizii obligatorii ale Curții Constituționale, cât și normele de tehnică legislativă”, susține ICCJ.

Cum a apărat premierul Bolojan reforma pensiilor magistraților

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a acuzat faptul că magistrații români ies la pensie la 48-49 de ani, iar o pensie medie în magistratură depășește 24.000 de lei, cu mult peste media pensiilor de rând. Mai mult, magistrații care au avut și funcții de conducere ajung la pensii chiar și de 40.000 de lei.

„Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este cazul pentru ceilalți cetățeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remunerație netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților . E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaționale sau Constituției”, a declarat Ilie Bolojan.