Daniel David, , a oferit declarații, cu privire la moțiunea simplă înaintată de AUR. Acesta a spus că în cazul în care aceasta va fi adoptată în Parlamentul României, el își va depune demisia, chiar dacă nu are această obligație.

Ministrul a precizat că măsurile adoptate nu i-au aparținut lui, ci Coaliției de guvernare și că, în cazul ar fi fost ministru „în condiții normale și nu de criză”, el nu crede că ar fi „mers pe aceste măsuri”.

Ce a declarat Daniel David despre o posibilă demisie

Ministrul a explicat că „fără nicio discuție” își va pune mandatul pe masă, dacă moțiunea simplă înaintată de AUR va trece. De asemenea, acesta a făcut declarații și cu privire la acțiunile sale de până acum și a spus că a făcut „tot ce trebuie pentru țară”.

„Da. Fără nicio discuție, da, pentru că vreau să fie foarte clar sau vreau să punctez două lucruri pornind de la ceea ce ați spus. Unu, aceste măsuri au fost măsuri ale coaliției. Au fost asumate într-un program de guvernare. Eu, dacă eram ministru, sigur, în condiții de normalitate, dar nici în condiții de criză, nu știu dacă neapărat mergeam exact pe aceste măsuri. Deci, altfel spus, în condițiile în care aceste măsuri au venit într-un program de guvernare și cei care reprezintă acel program de guvernare nu le mai susțin, eu nu am de ce să le susțin și cred că, repet, în acest moment sunt liniștit. Am făcut ce trebuie pentru țară, cu pulverizarea sau cu atacul pe care l-am primit la imagine, la ce am construit eu profesional, pentru că salariile și bursele sunt acoperite, iar țara, în iulie, august și sper eu și în septembrie, n-a intrat în categoria junk, iar educația a avut un rol (…). Deci, dacă în urma moțiunii simple, deși nu sunt obligat și premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru pentru a susține un program al unei coaliții, care văd că – sau care s-ar putea – să nu și-l mai asume, mai ales că mă simt liniștit”, a spus Daniel David la Digi24, conform

Daniel David: „Mi-am făcut datoria, sistemul a fost salvat”

Ministrul Educației a afirmat că intenționează să „treacă din logica de austeritate în reformă”, însă acest lucru va fi făcut în cazul în care coaliția îl susține.

În plus, Daniel David a mărturisit că este de părere că a făcut ceea ce a ținut de el și, dacă nu mai este sprijinit, poate pleca.

„În momentul ăsta, eu pot rămâne pentru a fi un ministru care începe să treacă din logică de austeritate în reformă, dar vreau să văd că coaliția este alături de mine. Sau, dacă nu mai este alături de mine, asta este, mi-am făcut datoria, sistemul a fost salvat, pot să plec”, a adăugat acesta.

Moțiunea simplă, depusă de AUR la adresa lui Daniel David

În cursul săptămânii precedente, partidul AUR a depus o intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”. Politicienii au declarat că domeniul educației se află într-o „criză fără precedent”, iar pachetul de măsuri promovat de David are „consecințe catastrofale”.

„România se află astăzi în fața unei crize fără precedent în domeniul educației. Sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul național de învățământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutală, aplicate prin minciună, manipulare și dispreț față de nevoile reale ale elevilor, părinților și profesorilor.

Legea nr. 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, rezerve cel mai brutal atac asupra educației din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecințe catastrofale asupra calității educației și asupra stabilității profesiei didactice”, se arată în prima parte a moțiunii, depusă la Senat de AUR.