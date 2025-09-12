Ministrul Educației, Daniel David, a discutat în cadrul emisiunii Special B1, moderată de Nadia Ciurlin despre care afectează sistemul de învățământ și strategiile adoptate pentru a asigura funcționarea acestuia.

Ministrul subliniază că nu s-a tăiat nimic din bugetul primit la începutul anului. Problema a fost lipsa rectificării pozitive de 2 miliarde de lei, necesare pentru a acoperi cheltuielile crescute (burse și creșteri salariale).

Pentru anul viitor, impactul financiar al măsurilor este estimat la aproximativ 3 miliarde lei. Daniel David speră ca, odată cu stabilizarea economică a țării, să fie prima care să beneficieze, permițând flexibilizarea și anularea unor măsuri.

Ce a spus ministrul Educației despre situația din învățământ

Întrebat ce performanță poate fi făcută în școli, în momentul în care ne punem problema dacă sunt sau nu bani de salarii și de burse până la finalul anului, ministrul a spus:

“Este o problemă pentru toată țara. Ăsta a fost punctul de turnură. Așa cum am spus public, eu am acceptat acest al doilea mandat în logica unei reforme, pentru că trebuie să recunoaștem, dincolo de unele lumini pe care le avem în câteva școli foarte bune, orașe mari, olimpiade, în general, sistemul nostru educațional, dacă vorbim de preuniversitar, nu este un sistem performant și nu este un sistem care să mulțumescă actorii din sistem.

Când produci 50% analfabetism funcțional, când ai copii care abandonează școala sau care nu sunt prinși în procesul educațional, nu este un lucru bun. Când ai profesori care nu au un salariu care să le permită un statut social de prestigiu, așa cum era cândva, este iarăși o problemă.

Când ai părinți care sunt nemulțumiți că nu sunt lăsați să se implice în procesul educațional, este iarăși o problemă. Noi, în educație, nu trebuie să schimbăm lucruri în cadrul unor paradigme pe care le avem, ci trebuie să schimbăm paradigmele. Doar că, repet, întregul demers a fost, cumva, blocat de această criză fiscal-bugetară și da, țara are aceste probleme. Uitați-vă că noroc că am trecut de evaluările din iulie S&P, Fitch din august, astăzi Fondul Monetar Internațional ne-a mai dat o gură de oxigen. Altfel, cum spunea premierul, erau probleme majore nu doar cu salariile și bursele în educație, cu salariile în general și cu pensiile, cu ajutoarele sociale.

Doamne ferește, să fi ajuns într-o astfel de situație și într-o evaluare junk.

Pericolul n-a trecut încă. Din păcate n-a trecut. Repet, astăzi Fondul Monetar Internațional a dat, totuși, o gură de oxigen. Așteptăm evaluarea Moody’s și ultima evaluare în octombrie a Comisiei Europene”, a afirmat ministrul.

Ce a spus ministrul Educației despre o eventuală demisie a sa

El subliniază că demisia sa, solicitată încă din ianuarie, ar fi o soluție doar dacă ar rezolva problemele financiare ale țării.

Ministrul a afirmat că nu-și dorește o carieră ministerială și că scopul său este să ajute sistemul de educație și cercetare.

Daniel David a menționat că ar demisiona imediat, dacă acest act ar rezolva problemele fiscal-bugetare ale țării sau măcar ale domeniului educației.

“Sincer și direct spus, demisia mea s-a cerut din ianuarie de când am devenit ministru, după aceea când au fost dezbaterele cu planurile cadru, iarăși în perioada de criză fiscal-bugetară. Ce este ciudat, că se cere demisia unui om care nu ține să aibă o carieră de ministru, vă spun foarte, foarte sincer.

Eu vreau să ajut sistemul nostru de educație și de cercetare și așa cum bine ați spus, dacă demisia mea ar fi rezolvat sau ar rezolva problema fiscal-bugetară, nu a țării, măcar în domeniul nostru, eu sunt primul care aș pune-o jos.

Totuși, eu sunt un ministru, iarăși nu-mi place să las negativul să fie exagerat. Nu vreau nici să exagerez partea pozitivă, dar toate măsurile fiscal-bugetare, prin faptul că eu sunt un ministru care totuși înțeleg educația și cercetarea, au fost filtrate, și asta vă spun sincer și sper să pot discuta asta și cu parlamentarii AUR în timpul moțiunii, au fost filtrate prin criterii educaționale. Orice măsură poate să fie regăsită într-una din țările Uniunii Europene, și chiar din țările vestice ale Uniunii Europene, la care de multe ori ne raportăm, le vedem ca un reper, fără să am pretenția, însă, evident, reprezintă totdeauna cele mai bune practici europene, că de aceea sunt măsuri de criză și nu de reformă.

Și asta s-a întâmplat pentru că este un ministru care înțelege domeniul, și care și-a asumat, la un moment dat, situația asta ingrată, de a încasa critici și justificate de la oameni care sunt nemulțumiți pe bună dreptate, dar și nejustificate pentru a ne asigura, repet, salariile și bursele, și a începe să ne gândim la o creștere anul viitor”.