UPDATE: Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu (USR), ministra Mediului, a picat la votul din Parlament. Au fost 87 de voturi „pentru”, 200 „împotrivă” și 15 abțineri.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a făcut declarații, cu privire la , pe care AUR a depus-o împotriva ministrului Mediului,

Șeful UDMR consideră că votarea acestei moțiuni ar fi o greșeală. Acesta a afirmat că ministra Mediului și-a făcut apariția spre sfârșitul ședinței de coaliție de marți, iar între ea și PSD au existat tensiuni.

Kelemen Hunor: „România are nevoie de producție de energie”

Președintele UDMR a afirmat că, în acest moment, țara noastră se confruntă cu probleme la nivelul producției de energie. Acesta a spus că zonele în care au început să se facă investiții, ar trebui finalizate, deoarece „nu mai pot fi refăcute”.

„Într-adevăr, ieri la ședința coaliției, spre sfârșitul ședinței, a fost o discuție tensionată, hai să spunem așa. Cu doamna ministru și PSD. Și astăzi am înțeles că PSD-ul va discuta în grup și vor lua o decizie. Nu știu dacă e adevărat sau nu (n.r. faptul că sunt oameni care vor vota moțiunea), eu cred că ar fi o greșeală. Acum, sigur că în alte chestiuni depinde de doamna Buzoianu, alte chestiuni au fost moștenite, inclusiv hidrocentralele. Important este să vedem un lucru. Acele zone nu mai pot fi refăcute, trebuie finalizate din punctul meu de vedere, acele investiții. România are nevoie de producție de energie, fiindcă noi am dezechilibrat rău și nu spun că am făcut rău, dar am dezechilibrat în acest moment producția și nu avem capacitate de stocare. Tot ce este pe verde nu există capacitate de stocare și acolo, dacă e soare, se produce. Dar când ai nevoie de energie, fiindcă e consum mai mare, nu produce eventual că nu bate vântul, că nu e soare, că nu ai capacitate de stocare. Plus, noi am oprit multe centrale pe cărbune, nu am pus aproape nimic în loc. La Nucleara Electrică urmează o investiție sau este în derulare o investiție mare, dar încă suntem la început. Deci, din acest punct de vedere, hidrocentralele sunt acele capacități de creștere a producției de energie, prin care poți să și calibrezi cât produci, dacă ai cantitățile de apă în lacurile de acumulare. De aceea, eu cred că după ce se fac toate studiile și sunt salvate toate animalele care sunt în pericol, trebuie să finalizezi aceste investiții”, a declarat Kelemen Hunor pentru

Președintele UDMR: „Orice vot pe o moțiune simplă sau o moțiune de cenzură înseamnă o fractură uriașă în coaliție”

Kelemen Hunor a declarat, de asemenea că votarea unei astfel de moțiuni simple sau de cenzură duce la erodarea sentimentului de solidaritate în coaliție. Acesta a spus că, momentan, coaliția funcționează la standardele dorite și a făcut o comparație cu situația politică din China, unde este un singur partid și discuții, totuși, există.

„Eu nu cred că vom ajunge în această situație (n.r. ca moțiunea să fie votată), dar orice vot pe o moțiune simplă sau o moțiune de cenzură, într-adevăr, înseamnă o fractură uriașă în coaliție și e greu să vorbești despre solidaritate în coaliție, despre coeziune în coaliție, și vom ajunge acolo că fiecare se simte singur. Sentimentul de singurătate în coaliție, asta înseamnă că funcționarea coaliției nu mai este la standardele dorite. (n.r. Este la standardele dorite în momentul acesta?) Acum da, acum, cu toate discuții, și nu vă supărați, sunt patru formațiuni politice plus grupul minorităților naționale de la Cameră, asta înseamnă cinci oameni la masă. Sigur că apar discuții. Nu se poate să fie toată lumea, nici măcar în China, cred că nu se întâmplă așa ceva cu un singur partid. Și acolo există discuții. Deci, într-o democrație cu patru formațiuni politice, permanent vor apărea discuții într-o coaliție de guvernare și în coaliție în Parlament, fiindcă și acolo sunt discuții mai puțin vizibile pe proiecte de legi”, a adăugat Hunor.