Diana Buzoianu, a pus în dezbatere, luni, în plenul Camerei Deputaților, ordine care stabilesc situri de interes comunitar. Reuniunea a avut ca scop dezbaterea moțiunii simple înaintate de AUR împotriva Dianei Buzoianu. Ministra Mediului a afirmat că aprobarea acestor situri este imperios necesară, altfel România riscă să blocheze sume colosale de bani.

Ce a declarat Diana Buzoianu

„Da, am pus în dezbatere publică ordine care stabilesc situri de interes comunitar. Acele situri se bazează pe niște planuri de management care au fost aprobate din 2023, 2024 și respectiv 2025. Sunt situri pe care România, dacă nu le aprobă, riscă blocarea unor sume între 5 și 6 miliarde de euro în proiecte de infrastructură, inclusiv la Ministerul Transporturilor. Există astfel de adrese și comunicate din partea Ministerului Transporturilor și din partea MIPE (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – n.r.) care ne spun că, dacă nu adoptăm aceste documente, riscă să fie blocate proiectele în valoare de 5-6 miliarde de euro. Drept urmare, aceste situri, care au fost declarate sau care vor fi declarate în baza unor planuri de management aprobate de 2-3 ani de zile, vor fi aprobate și urmare a unor condiții pe care România trebuie să le aprobe și să le îndeplinească, ca să nu riscăm să blocăm autostrăzi și orice alte proiecte la nivel național, de interes național. Pentru că după aceea tot dumneavoastră o să veniți aici și o să mă întrebați de ce au fost blocate”, a spus Diana Buzoianu, conform

Ministrul Mediului, despre moțiunea simplă înaintată de AUR: „Au apus vremurile în care bandiții urlau prin telefoane”

De asemenea, Buzoianu a făcut o postare pe rețelele de socializare, unde a pus în revistă câteva dintre aspectele discutate în plenul Camerei Deputaților, referitoare la moțiunea simplă depusă de AUR. Ministra a explicat că a respectat legea și o va face în continuare și a menționat acțiunile pe care le-a întreprins de când a devenit ministru.

„Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va respecta legea!

Moțiunea simplă depusă de AUR, dezbătută azi la Camera Deputaților, ar fi trebuit să fie un exercițiu de responsabilitate democratică. Din păcate, moțiunea AUR este un text plin de contradicții, falsuri și manipulări. O moțiune care cere Parlamentului și Guvernului să facă lucruri pe care legea nu le permite și care transformă această instituție fundamentală a statului român într-o tribună pentru fake news.

Am transmis un mesaj clar astăzi în Parlament: respectarea legii privind protecția mediului înseamnă patriotism. Înseamnă că oamenii pot bea apă curată, respira un aer curat, pot face agricultură într-un pământ care nu e otrăvit.

Când am pus în transparență reorganizarea Romsilva, când am redus indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație Romsilva de la 12.000 la 5.000 de lei, când am trimis raportul Corpului de Control despre Romsilva la Parchetul de pe lângă ICCJ am arătat că respect legea și banii românilor.

Când am trimis corpul de control la pentru că în ultimii 3 ani de zile acolo au fost pierduți peste 300 de milioane de euro din fonduri europene prin PNRR, bani care ne-ar fi ajutat în fața inundațiilor, am făcut asta pentru că respect legea și vreau ca fondurile europene să fie toate folosite.

Când am schimbat regulile și am făcut ca șefi de instituții care până acum erau total netransparent selectați, să fie numiți prin concurs public, am arătat că respect legea și principiul meritocrației.

Când am emis ordonanța care permite ca fotografiile și filmările Gărzii de Mediu să fie probe în instanță, am arătat că respect legea și o fac mai puternică.

Când am inițiat ordonanța pentru ca folosirea dronelor, camerelor de bord și bodycam-urilor să fie făcută de către garda de mediu, când am tăiat posturi de conducere, dar am crescut posturile de execuție, din teren, pentru garda de mediu am arătat că respect legea și dau instrumente reale instituțiilor să o apere.

Când am găsit fonduri pentru a închide situri contaminate, care otrăvesc mii de români, am arătat că respect legea și, mai presus de toate, respect viața și sănătatea oamenilor.

Când am cerut control interjudețean tematic pe gropile de deșeuri municipale și au fost date amenzi de 1.8 milioane de lei pentru neregulile identificate, am arătat că respect legea și lupt ca aerul pe care îl respirăm cu toții să fie unul curat.

Direcția clară a Ministerului Mediului este că vom respecta legea. Au apus vremurile în care bandiții urlau prin telefoane sau public că avizul ăsta, autorizația aia, acordul celălalt trebuie să fie dat sau blocat și trebuie să fie asta făcut acum! Noi vom urma obiectiv toate etapele legale pentru obținerea acordurilor de mediu, pentru toate proiectele”, a scris ministra pe

Ministrul Mediului: „AUR s-a cățărat cu bocancii pe mai multe subiecte în ultimii ani de zile, dar a livrat fix 0 soluții”

În plus, ministra a numit moțiunea simplă depusă de AUR, ca fiind „doar o încercare jalnică de manipulare, bazată pe minciuni și fake news”. Aceasta i-a acuzat pe deputații AUR că ar face „marketing politic„ și s-ar folosi de „istericale pe TikTok, prin comunicate și prin ad-uri pe Facebook”.

„Despre hidrocentralele Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana, Cornetu-Avrig: astăzi, acestea sunt în proces de analiză pentru obținerea acordurilor de mediu. Pe legea de astăzi, chiar și cu deciziile CSAT, chiar și cu ordonanțele date pe acest subiect, este necesară obținerea acordului de mediu. Legea cere o procedură care să fie urmată, iar la Ministerul Mediului se urmează această procedură. Istericalele AUR pe TikTok, prin comunicate, prin ad-uri pe Facebook, toate nu sunt decât ,,marketing politic”.

AUR s-a cățărat cu bocancii pe mai multe subiecte în ultimii ani de zile, dar a livrat fix 0 soluții. Acum îi deranjează că e cineva la Ministerul Mediului care nu doar vorbește de patriotism, cum fac ei de 5 ani de zile din Parlament fără nicio propunere concretă, ci chiar apără bogățiile naturale ale României. Moțiunea AUR nu este despre hidrocentrale. Nu este despre securitate energetică. Nu este despre România. Este doar o încercare jalnică de manipulare, bazată pe minciuni și fake news.

AUR vrea să ne întoarcă în epoca în care se făceau hidrocentrale cu buldozerul, fără evaluări, fără dezbateri, fără să ținem cont de lege și oameni. Acea epocă s-a terminat. România e stat european și respectă legea, hotărârile judecătorești, bogățiile naturale și oamenii. În Parlament trebuie dat un semnal clar: Parlamentul României nu poate fi folosit pentru propagandă și manipulări”, se mai arată în postarea ministrului Mediului.