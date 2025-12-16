Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei a fost șocat de ce a găsit în urma lui la Primăria Bucureștiului.

Ce i-a lăsat Nicușor Dan lui Ciucu la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, spune că a avut „un mic șoc” când a văzut situația financiară a Bucureștiului la preluarea mandatului.

„Am avut un mic șoc. Știam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave. Îmi încep mandatul cu datorii, per ansamblu, undeva spre 3 miliarde de lei. Iar bugetul la începutul anului, ce va rămâne necheltuit, undeva la 20 de milioane de lei.”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu începe anul cu bani pentru aproape nimic.

„Ca să reabilitezi Piaţa Lahovari, de exemplu, e nevoie de bani. Și eu încep anul cu 20 de milioane de lei. Bani cu care poți să anvelopezi o scară de bloc, ca să avem o idee.”, a spus noul prima al Bucureștiului.

Primăria Capitalei are datorii uriașe

„S-au acumulat datorii peste ani, la Termoenergetica, 1,2 miliarde avem datorii la STB. Lucrurile sunt mult prea grave și dacă nu găsim soluție, insolvență. Insolvență a STB. E șocant când vezi ce responsabilitate ai pe umeri, milioane de oameni. Dar asta este, s-a dus vremea când am fost foarte largi la pungă. Voi comunica public tot. Și nu mă voi plânge, dar voi veni cu soluții.

Nicuşor Dan a avut dreptate, cel puţin parţial. Nu este normal ca Primăria să furnizeze servicii în toate sectoarele şi să primească doar sumele pe care le primeşte. Referendumul trebuie pus în practică, e nevoie de o formulă predictibilă, să vedem cine ce face, ca banii să urmeze competenţele legale.

Termoficarea cât te costă, canalizarea, transportul public, şcolile, parcurile, managementul cât te costă? Şi atunci vedem cât costă la nivel Primăriei Generale şi banii trebuie să urmeze competenţele. Nu există soluţii miraculoase.”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Ciucu pregătește restructurări la Primăria Capitalei

Noul edil al Capitalei a anunţat că vor urma şi tăieri în cadrul Primăriei Bucureștiului.

„Vor fi şi restructurări, nu se poate doar să ceri bani, fără să schimbi nimic. Vor fi tăieri. Sunt zone care se dublează. Adică ai şi administraţie, ai şi companie municipală. Voi face o analiză de coerenţă şi voi vedea ce va rămâne şi ce nu va rămâne.

Referendumul este esenţial. Banii trebuie să urmeze competenţe. Eu dacă trebuie să furnizez agent termic pentru tot oraşul, nu furnizez doar în anumite zone.

Şi atunci şi banii trebuie să vină în consecinţă. Fără ca să afectez pe termen scurt şi mediu, e nevoie rapid de bani, dar eu voi fi dator să fac nişte reforme interne. Dacă doar cer bani… e vorba despre structuri, companii… unele au servicii delegate, nu poţi să le închizi.”, a mai explicat noul primar al Capitalei pentru .