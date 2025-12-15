Nicușor Dan a explicat, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, că moștenirea politică a lui Ion Iliescu este văzută diferit de români.

„În opinia mea, România a pierdut o oportunitate de a se dezvolta mult mai repede, după căderea comunismului. Ion Iliescu este responsabil de asta. Pe de altă parte, sunt oameni care l-au apreciat. Ca preşedinte, am încercat să păstrez un echilibru”, a declarat Nicușor Dan, justificând astfel decizia de a nu participa la catafalcul fostului președinte.

Ce s-a întâmplat cu adevărat în timpul Mineriadei

În iunie 1990, minerii conduși de Miron Cozma au intervenit pentru a dispersa protestele pașnice din Piața Universității. Nicușor Dan a amintit că în mulțime au fost și persoane infiltrate din structurile statului, ceea ce a dus la escaladarea violențelor. Acest episod rămâne unul dintre cele mai criticate momente ale carierei lui Ion Iliescu.

Cum evaluează Nicușor Dan activitatea politică a lui Ion Iliescu

„ a fost un politician cu o vastă experienţă şi cu referinţe pe mai multe direcţii pe scena politică românească şi multe dintre opiniile pe care le-a avut după ce şi-a încheiat ultimul mandat au fost relevante”, a spus Nicușor Dan, potrivit .

Totuși, el recunoaște că fostul președinte a luat și „decizii extrem de discutabile”, cum ar fi formarea Frontului Salvării Naționale și implicarea în politica post-revoluționară, care a generat controverse majore, inclusiv violențele din mineriade.

„Ca politician, a luat nişte decizii extrem de discutabile. În momentul Revoluţiei, când a format un Front al Salvării Naţionale care s-a format tranzitoriu pentru a organiza alegeri corecte, apoi a ajuns un jucător în politică. Să nu uităm de mineriade, când colegi de-ai mei au fost bătuţi la propriu.”, a mai adăugat președintele.

Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, a murit pe 5 august 2025, după o lungă suferință cauzată de cancer pulmonar. Sicriul său a fost depus la Palatul Cotroceni, însă Nicușor Dan a ales să nu participe, un gest care a stârnit numeroase speculații, clarificate abia după patru luni.