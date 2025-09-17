B1 Inregistrari!
Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului

Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului

Adrian Teampău
17 sept. 2025, 10:26
Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului
Ilie Bolojan Sursa foto. gov.ro
Cuprins
  1. Promisiunile uitate de Ilie Bolojan
  2. Președinția îl trage de mânecă pe premier
  3. Bolojan îndemnat să reformeze companiile publice
  4. Radu Burnete cere strategii economice
  5. Ilie Bolojan îndemnat să se aplice asupra industriei de apărare
  6. Radu Burnete, îndemn pentru guvernanți

Președinția îi cere lui Ilie Bolojan, prin vocea consilierului Radu Burnete, să se grăbească cu reforma administrativ-teritorială. Premierul dă impresia că a uitat de această măsură, cerută de români și promisă de politicieni în contextul alegerilor din luna mai.

Promisiunile uitate de Ilie Bolojan

După eșecul PNL și PSD la alegerile prezidențiale și parlamentare, politicienii erau dispuși să promită orice pentru a împiedica ascensiunea partidelor populist-extremiste. Reîmpărțirea administrativ-teritorială, tăierea subvențiilor pentru partide, eliminarea sinecurilor politice, reducerea numărului de parlamentari, alegeri pentru primari în două tururi au câteva din reformele pe care politicienii le promiteau, speriați de George Simion și AUR.

După alegerile prezidențiale din luna mai, când Nicușor Dan a ieșit președinte, iar Ilie Bolojan a fost desemnat premier, în fruntea guvernului PSD-PNL-USR-UDMR, toate acestea au fost date uitării. Măsurile promise în campanie au fost scoase de pe lista priorităților, fiind înlocuite cu majorări de taxe și impozite și concedieri colective.

În intervențiile publice post-alegeri, reprezentanții partidelor au susținut că implementarea acestor măsuri nu se poate face imediat. Mai mult, încetul cu încetul aceste subiecte au fost scoase de pe agenda publică, în ideea în care vor fi uitate. În comunicarea guvernamentală, majorările de taxe și impozite și concedierile sunt numite, în mod greșit, „reforme”. Aceasta pentru a da impresia falsă, cetățenilor, că Ilie Bolojan ar fi un reformist.

În realitate, taxele mai mari și concedierile colective nu vor duce la schimbări în bine în societatea românească. Dimpotrivă, în lipsa unor măsuri care să ducă la reducerea risipei și eficientizarea cheltuielilor publice – pe care Bolojan nu le are în vedere – vor duce la sărăcirea populației pe termen lung, concomitent cu prosperitatea rețelelor politice clientelare.

Președinția îl trage de mânecă pe premier

Prin intermediul consilierului Radu Burnete, președintele Nicușor Dan îi atrage atenția premierului Ilie Bolojan să se grăbească cu reforma administrativ-teritorială. Consilierul prezidențial subliniază necesitatea elaborării și implementării unor reforme profunde a administrației și economiei românești.

Concret, Radu Burnete atrage atenția că actualul model adminstrativ și economic nu mai este viabil. Drept care este nevoie de o schimbare la nivel administrativ-teritorial. El a arătat că digitalizarea reală, privatizarea responsabilă și mobilizarea capitalului românesc sunt măsuri care vor duce la transformarea României într-o țară prosperă, sigură și competitivă, adaptată epocii tehnologice și geopolitice actuale.

„Suntem blocați într-un model administrativ și economic care și-a atins limitele. Schimbarea lui este înfricoșătoare pentru toți cei care se agață astăzi de el. Și se agață pentru că nu-și pot imagina viața lor și viața în România altfel. Nu avem nevoie de atâtea județe și localități și straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile. Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie”, a scris Radu Burnete, pe pagina sa de Facebook.

Bolojan îndemnat să reformeze companiile publice

Consilierul prezidențial atrage atenția că România nu mai are resurse pentru a susține companiile de stat ineficiente, căpușate de clientela partidelor politice. Este nevoie, atrage atenția Burnete, de o privatizare sau o listare a acestor companii, măsuri care vor duce la eficientizarea activității lor și scoaterea de sub influența rețelelor de partid.

„E mare jelanie când vorbești de privatizare sau listare, deși nu există altă cale. Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenți, autonomi și competenți. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participație măcar minoritară a mediului privat”, a mai spus Radu Burnete, pe Facebook.

Consilierul prezidențial susține că este nevoie de o regândire a sistemului de administrație publică locală și centrală în vederea eficientizării activității. În opinia sa, este nevoie de introducerea tehnologiei moderne în sistemul administrativ.

„Avem pentru prima dată suficient capital românesc despre care sunt convins că poate produce al doilea miracol economic după cel al aderării la UE. Zace în conturi sau în fondurile de pensii sau se duce în alte țări unde produce randamente pentru alții. Investițiile străine sunt excelente, nu mai sunt demult suficiente”, a mai arătat Radu Burnete.

Radu Burnete cere strategii economice

Consilierul prezidențial este de părere că Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să stabilească strategii de dezvoltare a afacerilor, atât în mediul urban, cât și la sate, unde nivelul de sărăcie este mai ridicat. Din acest motiv este nevoie de măsuri care să permită creșterea salariilor și reducerea dependenței de ajutoarele sociale.

„Românii sunt ingenioși și harnici și au spirit antreprenorial, iar noi dezbatem la nesfârșit cum să plafonăm prețul la făină și curent. Nu mai bine vedem noi cum facem să avem mai multe mici afaceri la sate, cum să producem mai multe și mai bine și cu salarii mai mari ca să fie irelevant cât costă un kilogram de făină? Dacă ieșim din acest blocaj, vom avea și resurse pentru cei vulnerabili și pentru a crește echitatea socială din spirit de coeziune și pentru că vrem o țară în care mai nimeni nu trăiește de la o zi la cealaltă. Și o putem avea”, a mai spus Burnete.

Ilie Bolojan îndemnat să se aplice asupra industriei de apărare

Consilierul președintelui atrage atenția asupra importanței industriei de apărare. Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să se aplece cu mai multă atenție asupra acestui domeniu de importanță strategică. Industria de apărare, pusă pe picioare, și retehnologizată conform cerințelor moderne poate contribui la dezvoltarea economică și la creșterea veniturilor țării.

„Și nu mai spuneți că nu avem nevoie de apărare sau de industrie de apărare. Lipsa de dinamism și a unui braț înarmat sunt cele mai mari vulnerabilități europene astăzi. Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți. Vrem de amândouă și de asta trebuie să dăm drumul energiilor pozitive și creatoare ale acestei țări”, a mai spus Radu Burnete.

Radu Burnete, îndemn pentru guvernanți

Pe de altă parte, Radu Burnete consideră că societatea românească este caracterizată prin defetism. El susține că autoritățile nu ar mai trebui să amâne adoptarea unor măsuri sub pretext nu se pot aplica sau implementa. Foarte multe reforme au fost anulate sau amânate din acest motiv.

„Nimic nu merge. Nimic nu se poate. Totul e prost. Dracul e mai negru decât dracul. Chiar așa o fi? Am primit un reproș care m-a cam atins, că nu fac suficient. Că mă limitez la ceea ce este posibil astăzi. Că mă ocup de mici șantiere care, oricât de importante, nu rezolvă problema fundamentală a României”, a mai spus Burnete.

Consilierul prezidențial susține că guvernul și politicienii trebuie să țină pasul cu schimbările care au loc în aceată perioadă. Este nevoie ca și statul român să se sincronizeze cu ceea ce se întâmplă la nivel global. El a avertizat că blocajul este la nivel autohton, politic și guvernamental.

„Asta m-a făcut să mă întreb care este problema fundamentală a României și în această dimineață răspunsul meu este așa: lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea. Mereu am avut o problemă de sincronizare istorică, am fost cu câțiva pași în urmă din circumstanțe geopolitice care nu țineau de noi. Pentru prima dată blocajul este mai degrabă la noi și trebuie, trebuie să-l depășim”, a concluzionat Radu Burnete.

