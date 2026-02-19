Președintele României, Nicușor Dan, a susținut joi o conferință de presă după prima ședință a Consiliului pentru Pace pe tema situației din Gaza. Un jurnalist l-a întrebat pe șeful statului despre întâlnirea cu Secretarul de Stat, Marco Rubio, și despre subiectele discutate.

Nicușor Dan, întrebat de întâlnirea cu Secretarul de Stat, Marco Rubio. Ce au discutat

Șeful statului nu a oferit detalii concrete despre discuția cu Rubio, precizând că a avut doar scurte conversații de 1-2 minute cu mai multe persoane din diverse zone ale lumii.

“În tipul acesta de reuniuni, sunt mai mult chestiuni de politețe între diverși participanți. Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici, din multe zone ale lumii.”, a spus Nicușor Dan.

Cum este gestionată relația României cu Statele Unite

Președintele a explicat că relația diplomatică cu Statele Unite este complexă și se desfășoară la nivel instituțional. Aceasta implică Ministerul de Externe, consilieri specializați, întâlniri tehnice, vizite ministeriale și Ambasada României din SUA.

“În ceea ce privește relația cu Statele Unite, este o relație diplomatică care se face prin Ministerul de Externe, prin consilierii, prin întâlniri tehnice, prin vizite ale miniștrilor aici, prin Ambasada României din Statele Unite. Deci este un dosar care crește și care are multe paliere.”, a conchis președintele.

De ce România trebuie să fie prezentă în Consiliul pentru Pace

, Nicușor Dan, a explicat de ce este esențial ca țara noastră să participe ca în Consiliul pentru Pace inițiat de Statele Unite.

„De ce e important ca România să fie parte ca observator în această inițiativă? Pentru că trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent pentru ca tu însuți să ai securitate și pentru că Statele Uite sunt partenerul strategic al României și pentru că România are o tradiție de a colabora, de a fi prezentă în Orientul Mijlociu și este o inițiativă cât se poate de concretă, realizabilă, a restabili pacea în regiune. Pe scurt, asta a fost”, a spus șeful statului.