Premierul Ilie Bolojan a precizat marți în cadrul unei că pachetul de reformă a administrației locale avea trei direcții importante. Două dintre acestea au fost agreate de către coaliție: creșterea capacitățiia dministrative și descentralizarea.

Pe de altă parte, pe componenta de creștere a eficienței administrației locale nu s-a ajuns la o soluție pentru că asta ar fi implicat o reducere de personal în administrație, a precizat Ilie Bolojan:

Cuprins

Ce spune Ilie Bolojan despre reducerea personalului din adminsitrația locală

Tăieri de posturi la nivelul celor care sunt ocupate

Calcule privind posibile demisii la nivelul adminsitrației locale

Ce spune Ilie Bolojan despre reducerea personalului din adminsitrația locală

„În aceste zile ați auzit diferite cifre de reduceri, de la 45%, la 10%, la 40%, care se aplică la o zonă sau alta și foarte puțini dintre cei care nu sunt inițiați au înțeles care sunt problemele.

Administrația noastră este dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi care este raportat la numărul de locuitori și fiecare localitate știe prin calculul pe care îl primește de la prefecturile din fiecare județ câți angajați poate maxim să aibă. Este singura zonă unde Guvernul și Parlamentul poate acționa, deci pe componenta numărului maxim de angajați. De aici deja decizia este transferată autorității locale.

Fiecare autoritate locală la propunerea primarului sau a președintelui de Consiliu Județean aprobă organigrama. Aceste organigrame trebuie să fie mai mici decât numărul maxim de angajați și în general în foarte multe localități, din start, mulți primari și-au calculat organigrama mult sub numărul maxim de angajați. Aceste calcule le face independent fiecare autoritate locală, fiecare hotărăște dacă are mai mulți, mai puțini.

Din numărul de posturi pe care le aprobă o primărie într-o organigramă vine al treilea element, câte posturi sunt efectiv ocupate. În fiecare instituție din totalul posturilor aprobate o parte sunt ocupate, o parte sunt vacante. Vacantele au un rol pentru că susțin posturi de șefi. Ca să ai o direcție trebuie să ai un număr de posturi, deci acesta este un rol indirect și o rezervă de angajare în anumite situații”.

Tăieri de posturi la nivelul celor care sunt ocupate

Ilie Bolojan a semnalat faptul că o reducere în administrație înseamnă tăieri de posturi la nivelul celor care sunt ocupate, nu doar aprobate la nivel central:

„Dacă vrem să vorbim despre reduceri în administrație înseamnă că trebuie să vorbim despre numărul de posturi care sunt efectiv ocupate în administrația din România. Asta înseamnă reducere, celelalte elemente sunt date de organizare”.

Potrivit lui Ilie Bolojan, reduceri cu 25%, așa cum prevedea inițial proiectul legislativ, înseamnă că nu este atins niciun post ocupat:

„Mi-am dat seama că de fapt facem ceea ce am mai făcut, le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate sau posturi vacante și efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule. Am văzut asta de mai multe ori și nu îmi pot permite în situația în care este România să vin cu astfel de soluții în fața cetățenilor în calitate de prim-ministru, din acest motiv am propus să facem o analiză cât se poate de corectă și cinstită asupra administrației locale din România”.

Calcule privind posibile demisii la nivelul adminsitrației locale

Premierul Ilie Bolojan a prezentat trei scenarii privind efectele reducerilor de personal din administrația locală: