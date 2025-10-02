B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Alexandru Rogobete a anunțat o serie de măsuri care vor fi luate în spitalele din țară, după dezastrul de la Iași. Despre ce este vorba

Alexandru Rogobete a anunțat o serie de măsuri care vor fi luate în spitalele din țară, după dezastrul de la Iași. Despre ce este vorba

Elena Boruz
02 oct. 2025, 09:51
Alexandru Rogobete a anunțat o serie de măsuri care vor fi luate în spitalele din țară, după dezastrul de la Iași. Despre ce este vorba
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Ce măsuri plănuiește Alexandru Rogobete să implementeze
  2. Ministrul Sănătății: „ Nu poți evalua performanța unui manager fără să o raportezi la performanța spitalului”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat o serie de măsuri care vor fi luate, după dezastrul care a avut loc la Spitalul „Sfânta Maria”, din Iași.

După ce mai mulți copii au murit, au fost efectuate controale serioase în urma cărora s-a constat că există o serie de nereguli în acea unitate medicală. Astfel, ministrul a explicat că vor exista niște schimbări, în special în ceea ce privește secțiile de ATI ale spitalelor din țară.

Ce măsuri plănuiește Alexandru Rogobete să implementeze

Ministrul a precizat că printre măsuri se numără efectuarea unui training „continuu” al personalului medical, dar și nonmedical din secțiile de ATI, în special pe tot ceea ce înseamnă infecții nosocomiale.

De asemenea, o altă măsură constă în extinderea secțiilor de ATI cu medic epidemiolog, care ar trebui să fie responsabil cu monitorizarea manevrelor medicale executate.

„Măsurile ce vor urma în perioada imediat următoare: ne vom apleca mai mult pe trainingul continuu al personalului medical și nonmedical din secțiile ATI pe zona de infecții nosocomiale.

În Belgia, fiecare angajat din secția respectivă face același training în fiecare an și sunt examinați: controlul infecțiilor nosocomiale. Cine nu promovează nu mai are voie să lucreze într-o terapie intensivă. Și noi ar trebui să ne concentrăm mai mult pe trainingul personalului.

A doua măsură: secțiile ATI vor fi extinse, acolo unde se poate, în prima fază, cu medic epidemiolog care va avea rolul de a monitoriza zi de zi statusul infecțiilor asociate activității medicale. Va fi responsabil cu monitorizarea manevrelor medicale executate și va putea atenționa și sancționa atunci când aceste lucruri nu sunt respectate”, a declarat Alexandru Rogobete pentru antena 3 CNN.

Ministrul Sănătății: „ Nu poți evalua performanța unui manager fără să o raportezi la performanța spitalului”

O a treia măsura care va fi luată, explică Rogobete, constă în înființarea unui program, în care Ministerul Sănătății să finanțeze sume pentru achiziționarea de dezinfectat.

„Vom înființa un program nou în care Ministerul Sănătății va finanța sume cu destinație fixă pentru achiziționarea de dezinfectant, materie primă etc.

Regândirea și introducerea de criterii și indicatori de performanță pentru managementul spitalelor. Îi evaluăm după criterii care nu au mai fost schimbate de 14 ani. Nu poți evalua performanța unui manager fără să o raportezi la performanța spitalului. Cu cât este mai implicat, mai dedicat să atragă fonduri europene, să ofere training personalului, cu cât sunt mai dedicați să monitorizeze ce se întâmplă în spitalul lor, acest lucru se vede și în încrederea pacienților”, a adăugat ministrul.

