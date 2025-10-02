Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut declarații halucinante, cu privire la Ministrul a explicat că ceea ce a găsit în interiorul unității medicale este „strigător la cer” și că vor exista consecințe în urma morții acelor copii.

Alexandru Rogobete a subliniat faptul că spitalul se află într-o dezorganizare totală, situația fiind una de-a dreptul haotică. Acesta a explicat că nici managerul interimar, nici șeful de secție sau directorul spitalului nu au reușit să îi explice cum au procedat, atunci când s-au confruntat cu primul caz complicat.

Rogobete: „Nu s-a respectat niciun protocol specific pentru aceste situații”

Ministrul a menționat faptul că instituția medicală nu a respectat protocolul care se impune în astfel de situații. Mai mult, acesta a explicat că echipa sa se află încă la Iași efectuând controale.

„Ce am identificat la Iași, la o primă privire, când am hotărât sâmbătă să mă duc să văd la fața locului să văd cum stă situația…. Un haos administrativ și procedural mai mare ca la Iași eu nu am văzut niciodată niciunde. De la managerul interimar, la șeful de secție, la epidemiologul spitalului, la directorul medical. Nu au fost în stare să îmi explice cap-coadă ce au făcut atunci când a apărut primul caz. Pentru că prima mea întrebare: Care au fost măsurile pe care le-ați luat?

Trei oameni, patru oameni cu care am stat de vorbă în trei ore aproape nu au putut să-mi descrie protocolul și procesul pe care l-au urmat în această situație, tocmai pentru a reduce răspândirea infecției și către alți copii. Este adevărat că în toată această perioadă am fost în contact permanent, evident, cu șeful Corpului de Control, cu șeful Inspecției Sanitare de Stat și cu echipa mea, care este încă la Iași și am o serie de rezultate din analiza din acest control. Lucrurile sunt, deși nu am citit întreg raportul, pentru că a ajuns acum, înainte să vin la dumneavoastră, forma lui finală, dar imaginea este evidentă. Nu s-a respectat niciun protocol specific pentru aceste situații”, a declarat Alexandru Rogobete pentru

Cum ar fi trebuit acționat într-o astfel de situație

Rogobete a declarat că pentru a opri răspândirea infecției, trebuiau efectuate verificări în permanență, iar la primul caz întâlnit, era necesar să fie prelevate teste de microbiologie și să se întocmească un proces verbal, care să fie înaintat secției de ATI.

„Protocolul spune că ar fi trebuit ca să facă teste în permanență, să verifice în permanență. Protocolul este relativ simplu, dacă încerc să explic în cuvinte cât mai simple și fără tehnică medicală. În momentul în care au avut primul caz, ținând cont că vorbim aici de o secție de neonatologie, de ATI, de nou-născuți, copii și așa mai departe, ar fi trebuit să se activeze în maximum 24 de ore și a doua zi să preleveze teste de microbiologie de pe suprafețe din cât mai multe puncte din această unitate sanitară, pentru a identifica dacă germenele este deja răspândit sau nu.

A doua măsură pe care puteau să o ia și nu au luat-o este evident acest lucru. Nu există nici măcar un document, un proces verbal sau o recomandare pe care epidemiologul spitalului sau conducerea unității sanitare să o fi transmis către secția de ATI. Ar fi trebuit măsuri suplimentare de protecție din partea personalului, dezinfecție suplimentară, o concentrație diferită, manevre specifice, medical vorbind, o protecție suplimentară a manevrelor șpecifice, medical vorbind, o protecție suplimentară a manevrelor și așa mai departe. Nu există nimic din toate acestea. A murit primul copil acolo”, a adăugat ministrul.

Ministrul Sănătății: „Nu am nicio explicație. Întârzierile sunt cumulate”

De asemenea, Alexandru Rogobete a spus că este vorba de un cumul de întârzieri în acest caz, care au dus la agravarea situației. Potrivit ministrului Sănătății, nu există nicio explicație pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Nu am nicio explicație, nu au făcut nimic. Este strigător la cer, pentru că timp de aproape două săptămâni nu au făcut nimic. Mai grav de atât, au raportat cu întârziere către Direcția de Sănătate Publică numărul de cazuri de pacienți infectați cu același germene patogen. Și, mai grav de atât, Direcția de Sănătate Publică din Iași a trimis prima recomandare epidemiologică abia cu câteva ore înainte să ajung eu la Iași. Deci, care a fost, de fapt, întârzierea? Întârzierile sunt cumulate.

Vorbim aici o dată de o întârziere de reacție din partea conducerii unității sanitare, din partea epidemiologului spitalului, care la nivelul spitalului nu a luat măsurile într-un timp rapid sau suficient de rapid astfel încât să elimine sau să reducă riscul și potențialul de a răspândi germenele patogen, pe de o parte, și, pe de altă parte, Direcția de Sănătate Publică, care are în atribuții aceste activități și aceste lucruri nu a reacționat. Lipsa de reacție, lipsa de nerespectare a protocoalelor și a măsurilor care există în aceste situații, din păcate, se suprapune cu o gravă lipsă de administrație a unității sanitare. Și aici apar următoarele concluzii dacă doriți, ale mele, dar bazate pe raportul Corpului de control, care din punctul meu de vedere nu au nicio explicație, nu au nicio scuză. Și le pot împărți, dacă doriți, în câteva categorii”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete: „Nu înțeleg cum s-a primit aviz de funcționare pentru secția de ATI din acel corp”

În plus, ministrul a subliniat faptul că nu înțelege cum a putut funcționa secția de ATI din corpul unității medicale, deoarece este un „mediu propice să ai aceste infecții” acolo.

„Eu nu înțeleg cum s-a primit aviz de funcționare pentru secția de ATI din acel corp renovat cu bani europeni. Atât timp cât secția de ATI nu are chiuvetă cu apă caldă sau cu apă rece în fiecare salon. Conform legislației în vigoare, într-un salon de ATI ești obligat să ai punct de spălare a mâinilor. Ușile din saloanele ATI sunt de lemn, complet ilegal, pentru că acele suprafețe nu pot, nu pot fi dezinfectate, nu există circuite în microbuz, absorb, formează un fel de biofilm, un fel de suprafață. E un mediu propice să ai aceste infecții.

Apoi, testele care s-au făcut la nivelul secției, testele microbiologice, mă refer, în mod paradoxal, toate au ieșit negative, mai puțin cel de ieri, făcut de către Inspecția Sanitară de Stat, Ministerul Sănătății, care a ieșit pozitiv. Nu vreau să speculez.

Mai degrabă aș spune că testele nu au fost prelevate corect sau suficient. Mi-e greu să cred și nu vreau să cred că un laborator al unei instituții a dat un rezultat fals sau mușamalizat. Însă pot să cred că testele nu au fost prelevate corect”, a mai spus ministrul Sănătății.

Ce consecințe vor exista

„Vor exista aceste consecințe. Va fi trimisă o plângere la Parchet pentru cei care au gestionat în felul acesta, care au dus la moartea acestor copii și care, iată, în momentul de față este uluitor că se poate întâmpla așa ceva. Cu siguranță mâine voi transmite Parchetului General raportul Corpului de Control al ministrului Sănătății și raportul Inspecției Sanitare de Stat, pentru că există o serie de neconcordanțe în ceea ce au găsit inspectorii mei, iar situația și modul în care a fost gestionată această unitate sanitară este strigător la cer.

Mai adaug o altă chestiune, dacă doriți, descoperită de Inspecția Sanitară de Stat, și aici am dubii mari în modul în care s-a realizat dezinfecția la nivelul suprafețelor din această unitate sanitară pentru că protocolul dat de către conducerea unității sanitare, respectiv de către serviciul pentru prevenirea infecțiilor asociate activității medicale din spital, nu respectă protocolul producătorului soluțiilor dezinfectante, adică nu s-a respectat nici concentrația și nici timpul de acțiune pe care îl recomandă producătorul acestor dezinfectanți în a fi utilizat”, a mai adăugat ministrul Sănătății.