B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Avertismentul dur al lui Călin Georgescu: „Este periculos!”. Ce acuzații grave a făcut fostul candidat la prezidențiale

Avertismentul dur al lui Călin Georgescu: „Este periculos!”. Ce acuzații grave a făcut fostul candidat la prezidențiale

Ana Maria
17 nov. 2025, 15:12
Avertismentul dur al lui Călin Georgescu: Este periculos!. Ce acuzații grave a făcut fostul candidat la prezidențiale
Sursa foto: Facebook / @Călin Georgescu
Cuprins
  1. Ce mesaj dur a transmis Călin Georgescu 
  2. Ce acuzații grave a lansat Călin Georgescu la adresa clasei politice
  3. Ce au cerut avocații și ce urmează în instanță

După ce a ieșit de la Curtea de Apel București, Călin Georgescu a transmis, luni, un mesaj dur atât la adresa sistemului judiciar, cât și a clasei politice. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că procesul în care este judecat nu este doar o simplă procedură legală, ci o confruntare directă cu mecanismele statului.

Ce mesaj dur a transmis Călin Georgescu 

La ieșirea din instanță, Georgescu a folosit un ton ferm și a reiterat ideea că demersurile împotriva lui au o miză mult mai profundă decât arată acum. Acesta a declarat că „este periculos să ai dreptate împotriva sistemului” și a acuzat o degradare accelerată a instituțiilor statului. El a afirmat că „trădarea justiției este începutul prăbușirii, sfârșitul statului și a demnității umane”.

Declarațiile sale, încărcate de acuzații și de o retorică vehementă, au alimentat dezbaterea publică privind modul în care se derulează dosarele de natură politică în România.

Ce acuzații grave a lansat Călin Georgescu la adresa clasei politice

În aceeași intervenție, Georgescu a lansat acuzații grave la adresa clasei politice: „În spatele păduchilor au apărut șobolanii politicii românești, cei care se înghesuie să conducă țara, nu să o ajute, și tot ei vor fi primii care vor părăsi corabia”. Acesta a invocat, potrivit Știripesurse, și o afirmație atribuită lui Nicolae Iorga, subliniind că justiția ar fi de trei feluri: „a oamenilor, a inimii și a conștiinței. Pe prima o poți ignora, din a doua înveți, din a treia e bine să asculți. Adevărul nu se negociază și nici nu poate fi supus votului”.

Ce au cerut avocații și ce urmează în instanță

Avocatul lui Georgescu a anunțat că instanța a stabilit un nou termen, după o solicitare a apărării. „Mai avem până la momentul la care vom dezbate aceste excepții. Cert este că aici nu avem un rechizitoriu, ci o narațiune care nu are conotație juridică”, a transmis apărătorul.

Primul termen în camera preliminară a avut loc luni, 17 noiembrie, în cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele lui Georgescu. Potrivit Realitatea Plus, avocații susțin că rechizitoriul este un simulacru ce poate fi desființat în instanță. Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în același dosar fiind vizați Horațiu Potra, aflat în procedură de extrădare, și alte 18 persoane.

Tags:
Citește și...
Drulă: Grindeanu nu stă nici 2 ore în ședințe și pleacă. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta. Cred că am ajuns la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de coafare a realității (VIDEO)
Politică
Drulă: Grindeanu nu stă nici 2 ore în ședințe și pleacă. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta. Cred că am ajuns la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de coafare a realității (VIDEO)
E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel
Politică
E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel
Cătălin Drulă: Cred că am proiectul cel mai puternic pentru București. Am în minte oamenii, strategia și în echipa noastră extinsă îl consider și pe Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă: Cred că am proiectul cel mai puternic pentru București. Am în minte oamenii, strategia și în echipa noastră extinsă îl consider și pe Nicușor Dan (VIDEO)
Surse: Întâlnire crucială în coaliție, luni seara. Până când trebuie să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților
Politică
Surse: Întâlnire crucială în coaliție, luni seara. Până când trebuie să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților
Ciprian Ciucu a luat Bucureștiul la pas: „Dacă la mine în sector aș vedea așa ceva, mi-ar fi rușine”. Ce nereguli a găsit în centrul Capitalei (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu a luat Bucureștiul la pas: „Dacă la mine în sector aș vedea așa ceva, mi-ar fi rușine”. Ce nereguli a găsit în centrul Capitalei (VIDEO)
Drulă: „Eu nu știu de ce le e frică și de ce fug domnii Ciucu și Băluță de dezbatere”. Ce a spus despre trecutul politic al unuia dintre contracandidați (VIDEO)
Politică
Drulă: „Eu nu știu de ce le e frică și de ce fug domnii Ciucu și Băluță de dezbatere”. Ce a spus despre trecutul politic al unuia dintre contracandidați (VIDEO)
Mișcare-surpriză în campania pentru București: Ciprian Ciucu va fi susținut de Partidul REPER. „E foarte important să avem un candidat competent care se va lupta cu mafia urbană și cu extremismult”, declară liderii REPER
Politică
Mișcare-surpriză în campania pentru București: Ciprian Ciucu va fi susținut de Partidul REPER. „E foarte important să avem un candidat competent care se va lupta cu mafia urbană și cu extremismult”, declară liderii REPER
Cutremur în sistemul bugetar: Ce decizie urmează să se ia în privința cumulului pensiei cu salariul
Politică
Cutremur în sistemul bugetar: Ce decizie urmează să se ia în privința cumulului pensiei cu salariul
Ilie Bolojan blochează tot. Premierul i-a anunțat pe primari că nu le mai dă bani (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan blochează tot. Premierul i-a anunțat pe primari că nu le mai dă bani (VIDEO)
Ciprian Ciucu, despre piața Iosif Sava: „cameră urbană”, nu aglomerare de mașini parcate ilegal
Politică
Ciprian Ciucu, despre piața Iosif Sava: „cameră urbană”, nu aglomerare de mașini parcate ilegal
Ultima oră
17:33 - Drulă: Grindeanu nu stă nici 2 ore în ședințe și pleacă. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta. Cred că am ajuns la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de coafare a realității (VIDEO)
17:10 - E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel
17:01 - Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
16:54 - Cătălin Drulă: Cred că am proiectul cel mai puternic pentru București. Am în minte oamenii, strategia și în echipa noastră extinsă îl consider și pe Nicușor Dan (VIDEO)
16:49 - Surse: Întâlnire crucială în coaliție, luni seara. Până când trebuie să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților
Catalin Drula
16:39 - Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026
16:39 - Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
16:36 - Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
16:34 - Ciprian Ciucu a luat Bucureștiul la pas: „Dacă la mine în sector aș vedea așa ceva, mi-ar fi rușine”. Ce nereguli a găsit în centrul Capitalei (VIDEO)
16:24 - Drulă: „Eu nu știu de ce le e frică și de ce fug domnii Ciucu și Băluță de dezbatere”. Ce a spus despre trecutul politic al unuia dintre contracandidați (VIDEO)