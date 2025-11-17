După ce a ieșit de la Curtea de Apel București, Călin Georgescu a transmis, luni, un mesaj dur atât la adresa sistemului judiciar, cât și a clasei politice. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că procesul în care este judecat nu este doar o simplă procedură legală, ci o confruntare directă cu mecanismele statului.

Ce mesaj dur a transmis Călin Georgescu

La ieșirea din instanță, Georgescu a folosit un ton ferm și a reiterat ideea că demersurile împotriva lui au o miză mult mai profundă decât arată acum. Acesta a declarat că „este periculos să ai dreptate împotriva sistemului” și a acuzat o degradare accelerată a instituțiilor statului. El a afirmat că „trădarea justiției este începutul prăbușirii, sfârșitul statului și a demnității umane”.

Declarațiile sale, încărcate de acuzații și de o retorică vehementă, au alimentat dezbaterea publică privind modul în care se derulează dosarele de natură politică în România.

Ce acuzații grave a lansat Călin Georgescu la adresa clasei politice

În aceeași intervenție, Georgescu a lansat acuzații grave la adresa clasei politice: „În spatele păduchilor au apărut șobolanii politicii românești, cei care se înghesuie să conducă țara, nu să o ajute, și tot ei vor fi primii care vor părăsi corabia”. Acesta a invocat, potrivit , și o afirmație atribuită lui Nicolae Iorga, subliniind că justiția ar fi de trei feluri: „a oamenilor, a inimii și a conștiinței. Pe prima o poți ignora, din a doua înveți, din a treia e bine să asculți. Adevărul nu se negociază și nici nu poate fi supus votului”.

Ce au cerut avocații și ce urmează în instanță

a anunțat că instanța a stabilit un nou termen, după o solicitare a apărării. „Mai avem până la momentul la care vom dezbate aceste excepții. Cert este că aici nu avem un rechizitoriu, ci o narațiune care nu are conotație juridică”, a transmis apărătorul.

Primul termen în camera preliminară a avut loc luni, 17 noiembrie, în cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele lui Georgescu. Potrivit Realitatea Plus, avocații susțin că rechizitoriul este un simulacru ce poate fi desființat în instanță. Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în același dosar fiind vizați Horațiu Potra, aflat în procedură de extrădare, și alte 18 persoane.