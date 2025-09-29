Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție, în urma rezultatelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Prim-ministrul României a felicitat cetățenii moldoveni pentru prezența la vot, dar și autoritățile Republicii Moldova pentru organizarea exemplară pe care au realizat-o.
În urma votului, partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS
), aflat în prezent la guvernare, a obținut o nouă victorie. Acesta a obținut peste 50% din voturi, în fața Blocului Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care are sub 25%.
Ce a transmis premierul Ilie Bolojan
„Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană.
Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența.
Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum.
Felicitări, Republica Moldova!”, a transmis Ilie Bolojan pe pagina de Facebook a Guvernului.
Ce mesaj a postat liderul PSD, Sorin Grindeanu
Pe lângă Ilie Bolojan, și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj cu privire la rezultatul alegerilor. Acesta a subliniat că cetățenii moldoveni au dat dovadă de „maturitatea necesară” și nu au căzut în „capcana populismului, izolaționismului și regresului”.
„Felicitări cetățenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european!
Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni.
Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaționismului și regresului.
Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană!
De aceea ne dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028”, se arată în postarea
lui Sorin Grindeanu.