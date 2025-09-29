Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție, în urma rezultatelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Prim-ministrul României a felicitat cetățenii moldoveni pentru prezența la vot, dar și autoritățile Republicii Moldova pentru organizarea exemplară pe care au realizat-o.

În urma votului, partidul pro-european Acțiune și Solidaritate ( ), aflat în prezent la guvernare, a obținut o nouă victorie. Acesta a obținut peste 50% din voturi, în fața Blocului Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care are sub 25%.

Ce a transmis premierul Ilie Bolojan

„Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană.

Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența.

Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum.