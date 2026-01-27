Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a anunțat stadiul lucrărilor la spitalele finanțate cu bani din PNRR. Din cele 15 spitale anunțate anul trecut, în 2026 , restul fiind mutate „în altă sursă de finanțare, tot fonduri europene nerambursabile”. Din cele opt, unul a fost deja dat în folosință, iar restul vor fi date anul acesta, „până în luna iulie”.

Rogobete, despre spitalele finanțate din PNRR

„Vorbim aici de opt spitale care și-au păstrat finanțarea prin PNRR. Unul a fost deja dat în folosință, celelalte șapte sunt toate într-un stadiu avansat de peste 90%. Până-n iulie, cele șapte rămase vor fi date în folosință.

În paralel, alte nouă unități sanitare pentru care s-au început lucrările au fost mutate în altă sursă de finanțare, tot fonduri europene nerambursabile. Și ele au un stadiu avansat, în medie de 30-40%. Sigur că termenul lor de implementare a devenit 2029, odată cu mutarea, odată cu transferul în altă sursă de finanțare”, a declarat Alexandru Rogobete, pentru

Cât despre spitalele care au pierdut finanțarea din PNRR, ministrul a dat vina pe „legislația stufoasă” și „birocrația înfiorătoare”: „Stăm să numărăm pomii prin curtea spitalului, în loc să construim spitalul. Aceasta este realitatea”.

Rogobete, despre centrele pentru pacienții cu arsuri grave

Alexandru Rogobete a mai precizat că trei „centre de arși grav” sunt finanțate printr-un proiect al Băncii Mondiale.

„Două din ele sunt finalizate acum. Se lucrează la dotarea cu echipamente medicale. Avizarea, mă rog, testarea circuitelor și așa mai departe… Vorbim de Timișoara și Târgu Mureș. Cel de la Grigore Alexandrescu, care va fi primul și singurul centru de arși grav pentru copii din România, este și el într-un stadiu avansat. Cred eu că anul acesta, în iarnă, va fi finalizată construcția, și anul viitor poate fi dat în folosință. Este un proces istoric, să știți, pentru sănătatea românească, care se întâmplă pentru prima dată în ultimii 36 de ani”, a mai afirmat ministrul Sănătății.