Semne de întrebare privind starea de sănătate a lui Donald Trump. Detaliile care i-au alertat pe medici

Semne de întrebare privind starea de sănătate a lui Donald Trump. Detaliile care i-au alertat pe medici

Flavia Codreanu
27 ian. 2026, 17:24
Semne de întrebare privind starea de sănătate a lui Donald Trump. Detaliile care i-au alertat pe medici
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Aaron Chown
Liderul de la Casa Albă se află din nou în centrul speculațiilor medicale după ce mai mulți specialiști au analizat ultimele sale apariții publice. Deși Casa Albă a încercat să justifice anumite semne fizice prin afecțiuni minore, experții cred că Donald Trump ar putea ascunde probleme mult mai serioase.

Analiza se concentrează pe dozajul ridicat de medicamente utilizat de liderul de la Casa Albă, dar și pe comportamente motorii care indică posibile schele neurologice.

De ce este liderul de la Casa Albă suspectat că ia doză mare de aspirină

Într-o discuție recentă cu jurnaliștii, Donald Trump a precizat că ia zilnic o doză de 325 mg de aspirină pentru sănătatea sa cardiacă. Astfel, se pot explica sângerările și vânătăile vizibile de pe mâini.

Totuși, dr. Bruce Davidson, a avertizat că acest dozaj este neobișnuit de ridicat pentru o simplă prevenție. Conform analizei, o doză atât de ridicată este, de obicei, recomandată persoanelor care au suferit deja un accident vascular cerebral, pentru a preveni cheagurile de sânge la nivelul inimă.

Ce semne fizice indică un posibil accident vascular

Observațiile clinice realizate asupra comportamentului președintelui, au presupus că Donald Trump își targe picioarele într-un mod apatic sau își susține mâna dreaptă cu cea stângă. Acest gest ar fi întâlnit des la pacienții care se confruntă cu slăbiciune musculară post-AVC.

De asemenea, au fost identificate momente în care acesta cobora scările sprijinindu-se în mâna stângă, deși este dreptaci.

Care este indiciul care l-a dat de gol pe liderul de la Casa Albă

Un alt indicator analizat de specialiști a fost dificultatea în articularea cuvintelor, observată mai ales în urmă cu câteva luni. Deși capacitatea sa de comunicare s-a îmbunătățit vizibil recent, medicii cred că acesta este rezultatul unui proces de recuperare și nu o dovadă a absenței problemei.

Deși varianta oficială pune aceste semne pe seama  unor probleme de circulație, experții sunt de altă părere. Aceștia consideră că amestecul de simptome , de la mersul îngreunat până la tratamentul medicamentos foarte puternic, sugerează o stare de sănătate mult mai gravă decât cea comunicată oficial de Casa Albă, potrivit cancan

