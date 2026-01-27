B1 Inregistrari!
Reforma administrației și pachetul de relansare economică, pe masa Guvernului. Bolojan ia în calcul OUG sau asumarea răspunderii: „Până la finalul săptămânii luăm decizia”

Ana Maria
27 ian. 2026, 13:44
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Care sunt avantajele și riscurile fiecărei proceduri
  2. Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea impozitării progresive
  3. De ce spune premierul Ilie Bolojan că România nu este pregătită pentru impozitarea progresivă
  4. Care sunt riscurile unor schimbări fiscale majore în acest moment

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu acordat postului RFI România, că Executivul analizează două variante pentru adoptarea reformei administrației și a pachetului de relansare economică, ori ordonanță de urgență ori asumarea răspunderii în Parlament.

Până la finalul săptămânii luăm decizia despre cum vom adopta cele două pachete – fie prin asumarea răspunderii, fie prin OUG”, a declarat premierul.

Șeful Guvernului a subliniat că cele două pachete sunt esențiale pentru menținerea sub control a deficitului bugetar.

Care sunt avantajele și riscurile fiecărei proceduri

Ilie Bolojan a explicat că atât ordonanța de urgență, cât și asumarea răspunderii implică riscuri diferite, motiv pentru care decizia nu este una simplă.

Adoptarea prin OUG ar face ca legislația să fie adoptată mai rapid, dar există riscul să fie modificată ulterior în Parlament. Asumarea răspunderii e o procedură mai îndelungată, dar există riscul atacării la Curtea Constituțională”, a spus Ilie Bolojan, potrivit G4Media.

Premierul a evitat să precizeze ce variantă preferă și a menționat că va avea loc o analiză în cadrul coaliției pentru a fi identificată soluția optimă.

Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea impozitării progresive

Tot la RFI România, Ilie Bolojan a abordat și subiectul impozitării progresive, măsură susținută de PSD. Premierul a declarat că, în prezent, nu sprijină această variantă și că tema nu a fost discutată recent în coaliția de guvernare.

În momentul de față nu a fost o discuție legată de acest subiect în ultimele luni, în coaliție. Fiecare partid poate să declare ceea ce consideră de cuviință”, a explicat șeful Executivului.

De ce spune premierul Ilie Bolojan că România nu este pregătită pentru impozitarea progresivă

Premierul a arătat că, deși impozitarea progresivă este utilizată în multe state europene, implementarea ei presupune modificări ample ale sistemelor fiscale și administrative, care necesită timp.

În termeni reali, această formulă, care este aplicată într-adevăr în multe state europene, are nevoie de cel puțin un an, un an și jumătate de modificări în sistemele finanțelor ca să poată fi aplicată. Noi nu suntem în momentul de față pregătiți pentru această chestiune”, a afirmat premierul, potrivit Știripesurse.

Care sunt riscurile unor schimbări fiscale majore în acest moment

Ilie Bolojan a legat refuzul introducerii impozitării progresive de procesul de consolidare fiscală aflat deja în desfășurare și a avertizat că introducerea simultană a mai multor reforme ar putea crea blocaje serioase.

E greu să iei multe măsuri care să însemne, pe de o parte, consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale și tot ce înseamnă pachetele fiscale care au fost adoptate și, în același timp, să faci și alte lucruri care să-ți dea sistemele peste cap”, a adăugat premierul.

