Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției acuzat că teza de doctorat, a declarat că lucrarea sa e evaluată de Comisia de Etică a Universității din Craiova și că „toată această chestiune se poate lămuri, din punctul meu de vedere, printr-o hotărâre judecătorească definitivă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum răspunde ministrul Marinescu acuzației de plagiat

„Despre această chestiune a plagiatului eu am mai răspuns public, am prezentat punctul meu de vedere. Acum de către o comisie calificată, asta însemnând Comisia de Etică a Universității din Craiova, probabil la asta se referă dl premier. Potrivit legii, e singura calificată să facă astfel de investigații. Toată această chestiune se poate lămuri, din punctul meu de vedere, printr-o hotărâre judecătorească definitivă”, a declarat Radu Marinescu.

Întrebat dacă ar avea o problemă ca altă universitate să-i evalueze lucrarea decât cea la care a susținut-o, ministrul a răspuns: „Nu cred că există o astfel de ipoteză legal. Eu sunt pentru respectarea și aplicarea legii”.

Radu Marinescu a mai ținut să precizeze că a ajuns în fruntea Ministerului Justiției după „30 de ani de carieră juridică, (…) profesională făcută zi de zi în avocatură” și că are „o diplomă universitară obținută la zi, la cursuri făcute fără întrerupere”.

„ . Repet, într-o societate democratică, o hotărâre judecătorească e cea care stabilește un adevăr. Înțeleg că și dl premier în acest sens anume că adevărul trebuie stabilit de cei îndrituiți în conformitate cu legea, de o manieră definitivă”, a mai declarat ministrul Justiției.

Emilia Șercan: Radu Marinescu a plagiat

Amintim că jurnalista Emilia Șercan a scris, pentru , că ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, a copiat 140 de pagini din cele 247 ale lucrării sale de doctorat.

Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

„Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată.

Potrivit analizei PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării. (…)

Cea mai mare parte a conținutului plagiat provine din alte trei lucrări, iar în unele situații calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt se întind chiar și până la 25 de pagini consecutive.

De altfel, tehnica de preluare neautorizată de conținut folosită de actualul ministru al Justiției este cea mai des întâlnită în tezele de doctorat ale demnitarilor români: plagiatul copy-paste”, a scris jurnalista Emilia Șercan, în articolul pentru PressOne.