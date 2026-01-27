Bolojan, atacat din PSD după ce a zis despre un „guvern minoritar”. Numărul doi din partidul lui Grindeanu și un fost ministru i-au sărit la beregată

După ce au rumegat bine informația privind anunțul premierului Ilie Bolojan că se descurcă și cu un guvern minoritar, cei din partidul lui Grindeanu au ieșit la atac. Claudiu Manda și Mihai Fifor l-au pus la zid pe Bolojan. Pe Facebook. Că față în față, înțelegem de la premier, cei din PSD nu sunt atât de arțăgoși.

S-au activat vocile din partidul lui Grindeanu

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării și șef al PSD Arad, este unul din cei mai vocali critici ai lui Ilie Bolojan. Nu există zi în care Fifor să nu posteze împotriva premierului. Nu putea lipsi acum, când Bolojan a dat de înțeles că poate și fără .

„Premierul Ilie Bolojan a rezolvat problema. A găsit soluția. Nu soluția pentru economie, nu soluția pentru români, nu soluția pentru mediul de afaceri. Ci soluția care e fix pe gustul lui: un guvern minoritar și aceeași obsesie toxică numită „reformă”, tradusă exclusiv prin creșteri de taxe, tăieri de venituri și disponibilizări.

Nicio viziune, nicio strategie, nicio măsură de stimulare economică. Doar austeritate oarbă, dusă până la extren, indiferent de costurile sociale și economice.

În loc să facă ceea ce ar face orice premier cu adevărat interesat de bunăstarea românilor – să sprijine capitalul românesc, să stimuleze investițiile, să creeze locuri de muncă și să lărgească baza de impozitare prin creștere economică – Ilie Bolojan alege calea cea mai simplă și cea mai distructivă: să strângă și mai mult șurubul peste o economie deja fragilizată.

Asta știe, asta face. Arogant. Fără alternative. Fără dialog. Fără responsabilitate față de consecințe.”, scrie șeful PSD Arad.

Și nu e singurul. Numărul doi din partidul lui Grindeanu, Claudiu Manda, mai cunoscut ca soțul Olguței Vasilescu, sare și el la gâtul lui Bolojan.

„Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea „acasă”, dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit și a zis că rămâne… sau pleacă, dacă este dat afară prin moțiune de PSD și AUR. Cert este că România nu funcționează pe principiul „vreau sau nu vreau”. Curtea Constituțională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiași premier după ce un guvern a picat prin moțiune de cenzură este neconstituțională. Domnule Bolojan, guvernăm sau…?”, scrie secretarul general al PSD.

Cum i-a pus Bolojan pe cei din PSD pe gânduri

Nu am vrut să spun că aceasta este o ipoteză de lucru, dar, atunci când apar crize politice, în situații cu Parlament pulverizat, se poate ajunge la un guvern minoritar. Ar fi însă o situație-limită și nu o încurajez, atâta timp cât există alternative, indiferent cine este premier.”, a declarat .

Vorbe care le-au dat de gândit celor din partidul lui Grindeanu, care se credeau de neînlocuit. Dar cum spune o vorbă din bătrâni: „E plin cimitirul de oameni de neînlocuit.”