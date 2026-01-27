B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan, atacat din PSD după ce a zis despre un „guvern minoritar”. Numărul doi din partidul lui Grindeanu și un fost ministru i-au sărit la beregată

Bolojan, atacat din PSD după ce a zis despre un „guvern minoritar”. Numărul doi din partidul lui Grindeanu și un fost ministru i-au sărit la beregată

Adrian A
27 ian. 2026, 17:57
Bolojan, atacat din PSD după ce a zis despre un guvern minoritar. Numărul doi din partidul lui Grindeanu și un fost ministru i-au sărit la beregată

După ce au rumegat bine informația privind anunțul premierului Ilie Bolojan că se descurcă și cu un guvern minoritar, cei din partidul lui Grindeanu au ieșit la atac. Claudiu Manda și Mihai Fifor l-au pus la zid pe Bolojan. Pe Facebook. Că față în față, înțelegem de la premier, cei din PSD nu sunt atât de arțăgoși.

S-au activat vocile din partidul lui Grindeanu

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării și șef al PSD Arad, este unul din cei mai vocali critici ai lui Ilie Bolojan. Nu există zi în care Fifor să nu posteze împotriva premierului. Nu putea lipsi acum, când Bolojan a dat de înțeles că poate și fără partidul lui Grindeanu.

„Premierul Ilie Bolojan a rezolvat problema. A găsit soluția. Nu soluția pentru economie, nu soluția pentru români, nu soluția pentru mediul de afaceri. Ci soluția care e fix pe gustul lui: un guvern minoritar și aceeași obsesie toxică numită „reformă”, tradusă exclusiv prin creșteri de taxe, tăieri de venituri și disponibilizări.
Nicio viziune, nicio strategie, nicio măsură de stimulare economică. Doar austeritate oarbă, dusă până la extren, indiferent de costurile sociale și economice.
În loc să facă ceea ce ar face orice premier cu adevărat interesat de bunăstarea românilor – să sprijine capitalul românesc, să stimuleze investițiile, să creeze locuri de muncă și să lărgească baza de impozitare prin creștere economică – Ilie Bolojan alege calea cea mai simplă și cea mai distructivă: să strângă și mai mult șurubul peste o economie deja fragilizată.
Asta știe, asta face. Arogant. Fără alternative. Fără dialog. Fără responsabilitate față de consecințe.”, scrie  șeful PSD Arad.
Și nu e singurul. Numărul doi din partidul lui Grindeanu, Claudiu Manda, mai cunoscut ca soțul Olguței Vasilescu, sare și el la gâtul lui Bolojan.
„Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea „acasă”, dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit și a zis că rămâne… sau pleacă, dacă este dat afară prin moțiune de PSD și AUR.
Cert este că România nu funcționează pe principiul „vreau sau nu vreau”. Curtea Constituțională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiași premier după ce un guvern a picat prin moțiune de cenzură este neconstituțională. Domnule Bolojan, guvernăm sau…?”, scrie secretarul general al PSD.

Cum i-a pus Bolojan pe cei din PSD pe gânduri

Nu am vrut să spun că aceasta este o ipoteză de lucru, dar, atunci când apar crize politice, în situații cu Parlament pulverizat, se poate ajunge la un guvern minoritar. Ar fi însă o situație-limită și nu o încurajez, atâta timp cât există alternative, indiferent cine este premier.”, a declarat Ilie Bolojan într-un interviu la RFI.

Vorbe care le-au dat de gândit celor din partidul lui Grindeanu, care se credeau de neînlocuit. Dar cum spune o vorbă din bătrâni: „E plin cimitirul de oameni de neînlocuit.”

Tags:
Citește și...
Semne de întrebare privind starea de sănătate a lui Donald Trump. Detaliile care i-au alertat pe medici
Politică
Semne de întrebare privind starea de sănătate a lui Donald Trump. Detaliile care i-au alertat pe medici
Scandal pe fondurile europene. Pîslaru, actualul ministru: „S-a făcut rahatul praf”. Câciu, fostul ministru: „Hoțul strigă hoții”
Politică
Scandal pe fondurile europene. Pîslaru, actualul ministru: „S-a făcut rahatul praf”. Câciu, fostul ministru: „Hoțul strigă hoții”
SONDAJ INSCOP: 4 din 10 români cred că Uniunea Europeană ne limitează suveranitatea. Însă nu sunt convinși că ar trebui să ieșim din UE
Politică
SONDAJ INSCOP: 4 din 10 români cred că Uniunea Europeană ne limitează suveranitatea. Însă nu sunt convinși că ar trebui să ieșim din UE
Ce a anunțat Ilie Bolojan cu privire la înlocuirea ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat: „Un plagiat este o formă de furt intelectual”
Politică
Ce a anunțat Ilie Bolojan cu privire la înlocuirea ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat: „Un plagiat este o formă de furt intelectual”
Reforma administrației și pachetul de relansare economică, pe masa Guvernului. Bolojan ia în calcul OUG sau asumarea răspunderii: „Până la finalul săptămânii luăm decizia”
Politică
Reforma administrației și pachetul de relansare economică, pe masa Guvernului. Bolojan ia în calcul OUG sau asumarea răspunderii: „Până la finalul săptămânii luăm decizia”
Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist
Politică
Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist
Ministrul Justiției, detalii noi despre turcul evadat de la Rahova: De ce a avut atât de multe permisii, deși era condamnat la 22 de ani pentru omor: „Am dispus trimiterea Corpului de Control” (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției, detalii noi despre turcul evadat de la Rahova: De ce a avut atât de multe permisii, deși era condamnat la 22 de ani pentru omor: „Am dispus trimiterea Corpului de Control” (VIDEO)
Radu Marinescu, despre grupul de lucru înființat la Ministerul Justiției. Statul trebuie să aibă mai multe instrumente pentru sancționarea minorilor responsabili de infracțiuni grave (VIDEO)
Politică
Radu Marinescu, despre grupul de lucru înființat la Ministerul Justiției. Statul trebuie să aibă mai multe instrumente pentru sancționarea minorilor responsabili de infracțiuni grave (VIDEO)
Bula suveranistă s-a izbit de zidul american și s-a spart. Delegația AUR s-a întors cu coada între picioare din SUA. Nimeni nu e interesat de Călin Georgescu (VIDEO)
Politică
Bula suveranistă s-a izbit de zidul american și s-a spart. Delegația AUR s-a întors cu coada între picioare din SUA. Nimeni nu e interesat de Călin Georgescu (VIDEO)
Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum de unire cu Republica Moldova. Răspunsul clar dat de premierul României
Politică
Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum de unire cu Republica Moldova. Răspunsul clar dat de premierul României
Ultima oră
19:01 - Gest emoționant în memoria lui Adrian Iovan. Romanița și fiul ei s-au întors la locul tragediei aviatice
18:57 - De ce parcările fără limitatoare de viteză devin zone cu risc ridicat
18:54 - Stresul zilnic și inima: ce se întâmplă în corp atunci când nu te mai oprești
18:52 - Bistrița: Elev bătut crunt de un coleg, după terminarea orelor. Conflictul ar fi pornit de la o fată
18:38 - DIICOT: Sabotaje și tentative de atac în România, Cehia și Lituania, coordonate de un rezident din Rusia. Cum a fost descoperită rețeaua
18:19 - CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită
18:16 - Iași: Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita. De ce nu mai era în vigoare ordinul de protecție
18:09 - Dezastru pe străzile din Capitală după valul de ger. Soluția experților pentru drumuri rezistente
17:39 - Toți cei 7 oameni care au murit în accidentul din Timiș erau suporteri ai PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu. Ei mergeau la meciul cu Lyon. Mesajul transmis de premierul grec (VIDEO)
17:24 - Semne de întrebare privind starea de sănătate a lui Donald Trump. Detaliile care i-au alertat pe medici