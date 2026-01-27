Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat că în domeniul său fostele guvernări au făcut „rahatul praf”. De asemenea, el i-a taxat pe PSD-iști, care tot amenință cu ieșirea de la guvernare, și le-a cerut să se decidă odată. Replica a venit social-democratul Adrian Câciu, unul dintre predecesorii săi, care a pretins că în mandatul lui România a absorbit mai multe fonduri europene decât acum, în mandatul lui Pîslaru.

Dragoș Pîslaru, critici la adresa colegilor de guvernare de la PSD

„PSD ar trebui să se lămurească, în primul rând, dacă sunt la opoziție sau la guvernare. (…) Eu nu am stat să mă vait cu situația pe care am primit-o atunci când am venit, pentru că asta cu moștenirea e fumată. (…)

Dar cred că este vorba de o iresponsabilitate și ipocrizie enormă ca, după niște ani în care pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf, scuzați-mă că vă spun, pe bani naționali s-au dat discreționar sume pe care nu le aveai în buget, deci tu practic ai avut la dispoziție banii europeni și ai preferat în mod explicit să folosești fonduri naționale pe care le dai discreționar și faci o mare împărțeală în economie din bani naționali, fără să te concentrezi de fapt pe banii europeni”, a declarat Dragoș Pîslaru, pentru .

El a mai reproșat că până acum banii europeni : „Ia spitalul, na spitalul, du segmentul de autostradă, scoate segmentul de autostradă! Românii știu lucrurile astea. Eu sunt convins că, fără ca acum să trebuiască să explic chestia asta, ei realizează că a fost o mare împărțeală. (…) să negocieze între ei”.

Replica lui Adrian Câciu pentru Dragoș Pîslaru

În schimb, fostul ministru Adrian Câciu spune că, în mandatul său, România a atras peste 10 miliarde de euro. Totodată, el l-a acuzat pe Dragoș Pîslaru că a pierdut bani europeni.

„Domnule Pâslaru, luați un pix și notati:

Câciu, ministrul fondurilor europene (iunie 2023-decembrie 2024): 10,4 miliarde euro intrate în conturile României. Din acestea, 2,4 miliarde euro pentru exercițiul 2021-2027(7,2%), restul fiind închiderea absorbtiei pe 2014-2020 la 99,5% și PNRR -Repower.

Contracte? 40 miliarde euro pe PNRR si 30 miliarde euro pe coeziune 2021-2027. Conditii favorizante îndeplinite, adica acces la fonduri! Asta am lasat in urma.

Pe coeziune 2021-2027 am preluat zero apeluri, zero proiecte depuse si zero contracte.

Datele sunt publice, pe site-ul MIPE si pe site C.E.! Nu puteți minți pe ele, cifrele nu mint!

Apoi a venit domnul Bolos care a continuat implementarea proiectelor si a crescut absorbtia pe coeziune cu încă 2,3 miliarde euro, plus încasarea partiala a cererii de plată 3 din PNRR!

Dumneavoastra? Zero pe PNRR. De fapt, minus, ca ati pierdut 7 miliarde euro. Doar 2,5 miliarde euro în aceste 6 luni, pe coeziune. Spor sa aveti!

Despre discreționar, nu știu de ce „hoțul strigă hoții”. Citeam în presă că o firmă la care ati fost acționar a prins ceva contracte cu MIPE dupa ce ati ajuns ministru. Citeam si alte lucruri legat de bazele de date din MIPE. Nu este treaba mea asta. Este treaba institutiilor abilitate.

Despre spitale, domnule, mai ales despre Sibiu, nu cred ca aveti toate datele. Cei care implementeaza investitiile din PNRR pe sanatate sunt la alt minister.

Eu înteleg ca ati vrut și dvs sa ziceti ceva, dar, hai sa repetam: 10,4 miliarde euro, Câciu 2,5 miliarde euro, Pâslaru.

Vă țin pumnii, pentru a aduce cât mai mulți bani europeni. Pentru că asta este ceea ce contează! Deocamdata sunteti pe minus (2,5 mld minus 7 miliarde pierdute definitiv)!