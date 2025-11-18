Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a atras atenția asupra importanței în ceea ce privește o dezvoltare urbană unitară și coerentă pentru București. Într-un interviu recent, Drulă a explicat că fără o viziune unitară, sistemele majore ale orașului precum termoficarea, transportul sau rețelele de tramvai vor continua să funcționeze defectuos.

De ce este nevoie de o dezvoltare urbană unitară în București

„Fără să dezvoltăm unitar, coerent sistemele mari ale orașului, ele crapă. , transport, rețele de tramvai, investiții mari de care are nevoie orașul, nu e nicio dezvoltare coerentă și aici vine și al doilea referendum, care se pare că ăsta este agreat și la nivel politic nu mai e nicio discuție, în codul urbanismului, cel pe urbanism, adică o singură gândire urbanistică la primăria orașului.”, a explicat .

Ce exemple a adus candidatul USR la Primăria Capitalei

Drulă a comparat situația Bucureștiului cu cea a orașului New York, care, deși este de patru-cinci ori mai mare, este condus unitar de un singur primar. El a menționat că New York a fost format în 1898 prin fuziunea a cinci orașe importante, un proces care a dus la o dezvoltare urbană coerentă.

„Știți, New York-ul e de 4-5 ori mai mare decât Bucureștiul și este condus de un singur primar. Dar acolo, într-adevăr, acel oraș provine din fuziunea a cinci orașe: Brooklyn, Bronx, Manhattan erau orașe mari și au zis, la un moment dat, hai să facem reforma și să facem consolidarea, să le pună pe toate împreună. Au făcut asta în 1898, suntem un pic întârziați cu decizia asta.”, a mai adăugat candidatul USR la Primăria Capitalei.

Care sunt problemele actuale ale administrării Bucureștiului

Cătălin Drulă a subliniat că sectoarele Bucureștiului nu au fost unite în mod real, fiind doar delimitate prin linii trasate în perioada comunistă. Această situație a creat „identități false” care nu reprezintă nevoile reale ale cetățenilor.

„La noi, sectoarele, nu s-au unit niște orașe aici. Nu suntem Buda și Pesta, care au făcut Budapesta. Sunt niște linii trase pe harta cu puțini ani de comuniști. Se creează niște identități false care nu aparțin nimănui. Unul are inimioară, așa. Domnul Negoiță în Sectorul 3 nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier.”