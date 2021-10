Ce spune Liviu Dragnea că făcea în timpul violențelor din 10 august 2018: „Eram la Neptun, beam niște vin rece”

Inițiativele controversate din justiție, din timpul guvernării PSD, au scos mii de oameni pe străzile din București, în 2018. Pe data de 10 august au avut loc celebrele ciocniri între forțele de ordine și manifestanți. O parte dintre manifestanți au fost gazați și bătuți și de asemenea, o parte dintre jandarmi au ajuns în spital, în stare gravă.

Liviu Dragnea a fost și este acuzat de un anumit segment al societății românești că a comandat intervenția în forță a jandarmilor. La trei ani de la evenimentele violente din Piața Victoriei, fostul șef al PSD a comentat cele întâmplate.

Fostul lider al social-democraților susține că nu a discutat cu nimeni din structurile Guvernului, pentru înăbușirea protestelor. Dragnea a declarat într-un interviu pentru Kanal D că nu s-a implicat deloc și că era, de fapt, la Neptun, unde petrecea o seară relaxantă alături de familie și prieteni.

„Nici vorbă. Nu eram la Scroviştea în acea seară, eram la Neptun şi o spun poate să creadă oricine orice la vremea aia era cu nişte prieteni, cu soţiile, logodnicele şi beam nişte vin rece. Ce am văzut, am văzut la televizor. Nu că nu am dat ordin, nu am vorbit cu ministrul de Interne sau cu cineva din structurile ministerului sau cu cineva din Jandarmerie.

Nu a ieşit Rareş Bogdan şi a zis că el ştie că eu sunt de fapt pe tunul cu apă şi de fapt dau cu apă în protestatarii? Ce a spus Gabi Firea atunci, dacă mai susţine în continuare, eu o rog să meargă la Parchet”, a afirmat Dragnea.

Dilema lui Liviu Dragnea, cu privire la protestele din 10 august

În opinia lui Liviu Dragnea, manifestanții au fost agresivi.

„Dar nu am înţeles de ce au fost agresaţi jandarmii. De ce 99% dintre oamenii de bună credinţă care au fost acolo să protesteze, din varii motive, i-au lăsat pe cei care erau foarte bine organizaţi, din ce am văzut după aia şi din discuţiile de a doua, de a treia zi, filmuleţe, poze, cei care au început să bruscheze jandarmii, cei care au bătut-o pe acea jandarmeriţă”, a mai precizat Dragnea.

Printre cei care l-au acuzat pe Liviu Dragnea că a ordonat Jandarmeriei intervenția în forță s-a numărat inclusiv Gabriela Firea, primar al Bucureștiului la acea vreme și coleg de partid cu politicianul proaspăt eliberat din închisoare.