B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Prima reacție a ministrului Justiției, după interviul judecătoarei Raluca Moroșanu. Ce a anunțat Radu Marinescu: “Solicit să se ia măsuri ferme”

Prima reacție a ministrului Justiției, după interviul judecătoarei Raluca Moroșanu. Ce a anunțat Radu Marinescu: “Solicit să se ia măsuri ferme”

Ana Maria
15 dec. 2025, 11:05
Prima reacție a ministrului Justiției, după interviul judecătoarei Raluca Moroșanu. Ce a anunțat Radu Marinescu: “Solicit să se ia măsuri ferme”
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Ce mesaj are ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru protestatarii din Piața Victoriei
  2. Cum răspunde ministrul acuzațiilor de corupție făcute de judecătoarea Moroșanu
  3. Ce spune Marinescu despre o eventuală demisie a Liei Savonea

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni dimineață că nu a purtat nicio discuție cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, de la declanșarea scandalului care zguduie sistemul judiciar. Totuși, el a transmis un mesaj clar către toți actorii implicați, după dezvăluirile din documentarul Recorder.

„Nu am discutat cu doamna Savonea. Eu am transmis un mesaj sistemului judiciar: Faceți ordine, lămuriți lucrurile, verificați toate cele care sunt semnalate și luați măsurile necesare!”, a spus Marinescu într-o intervenție la Digi24.

Ce mesaj are ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru protestatarii din Piața Victoriei

Radu Marinescu susține dreptul cetățenilor de a protesta și de a-și exprima liber punctele de vedere.

„Mesajul meu este că într-o democrație cetățenii au deplina libertate de a-și spune punctele de vedere, inclusiv prin intermediul unor proteste. Mesajul meu este că au fost invocate probleme concrete cu privire la activitatea din justiție și că astfel de probleme nu trebuie sub nicio formă ignorate, ci tratate cu foarte multă seriozitate, trebuie să fie investigate pentru că adevărul se stabilește pe bază de probe, iar după ce aceste verificări vor fi făcute, pe care eu personal ca ministru al Justiției le-am cerut, să se ia și măsurile necesare”, a subliniat ministrul.

Cum răspunde ministrul acuzațiilor de corupție făcute de judecătoarea Moroșanu

În legătură cu dezvăluirile judecătoarei Moroșanu privind fapte grave de corupție în sistemul de justiție, ministrul a transmis un mesaj ferm:

„Este foarte bine ca dumneaei să prezinte acele dovezi, elemente pe care le are către organele judiciare pentru că avem nevoie de adevăr și corectitudine. (…) A spus inclusiv despre existența unor fapte de corupție. Personal și instituțional sunt total împotriva oricărei forme de corupție care ar putea exista în sistemul judiciar. Solicit să se ia măsuri ferme, să fie prezentate probe, să fie identificate persoanele care ar comite asemenea fapte pentru a fi eliminate din sistem de justiție.”, a mai spus Marinescu.

Ce spune Marinescu despre o eventuală demisie a Liei Savonea

Ministrul a evitat să spună dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze, subliniind că o astfel de decizie este personală.

„Eu nu pot spune că cineva trebuie să demisioneze sau nu. Demisia este un act personal pe care oricine și-l asumă în raport cu evaluarea pe care o face. Ce spun eu, însă, în actualul context tensionat este că trebuie să acționăm într-un mod profesionist, rațional, care este conform statutului pe care justiția trebuie să-l aibă și să corectăm absolut toate problemele (…) iar dacă este cazul și sunt vinovății concrete atunci da, cel care a greșit trebuie să acționeze în consecință”, a concluzionat Marinescu.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu. Adevărul spus după patru luni
Politică
Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu. Adevărul spus după patru luni
Testul Coaliției se dă la Senat. Se votează moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Ce semnale vin de la PSD
Politică
Testul Coaliției se dă la Senat. Se votează moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Ce semnale vin de la PSD
Nicușor Dan: Împărtășesc îngrijorările societății legate de funcționarea justiției. Voi acționa în limitele atribuțiilor mele constituționale. Statul de drept nu este negociabil
Politică
Nicușor Dan: Împărtășesc îngrijorările societății legate de funcționarea justiției. Voi acționa în limitele atribuțiilor mele constituționale. Statul de drept nu este negociabil
Ministrul Muncii, anunț important. Cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în luna decembrie
Politică
Ministrul Muncii, anunț important. Cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în luna decembrie
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută luni în Parlament. Ce șanse are să treacă
Politică
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută luni în Parlament. Ce șanse are să treacă
Băsescu acuză PSD că blochează reformele: Grindeanu e disperat să-și mențină funcția. Una spune în coaliție, alta în afara ei
Politică
Băsescu acuză PSD că blochează reformele: Grindeanu e disperat să-și mențină funcția. Una spune în coaliție, alta în afara ei
Radu Miruţă: Ce face PSD acum e teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern
Politică
Radu Miruţă: Ce face PSD acum e teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern
Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților
Politică
Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților
Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
Politică
Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu
Politică
Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu
Ultima oră
11:29 - Tinerele diagnosticate cu lepră la Cluj ar fi intrat în contact și cu artiștii de la Untold. I-ar fi făcut masaj inclusiv lui DJ Tiesto
11:24 - Simona Halep, nouă strategie după ce și-a speriat clienții hotelului cu prețurile pentru Revelion: „Ar trebui să aprecieze”
11:24 - Greșeala care te poate lăsa fără talon. Iată ce trebuie să știe șoferii
11:20 - Primele cazuri de „super gripă”, confirmate în România. Avertismentul medicilor și măsuri de prevenție
10:59 - Plan eșuat în Bacău: Doi tineri au încercat să fure cu ranga telefoanele dintr-un easybox (VIDEO)
10:49 - Un trend tot mai dorit în prag de sărbători: bradul de Crăciun decorat de specialiști. Află cât costă serviciul
10:40 - Rodica Stănoiu a fost deshumată. Detalii noi în cazul morții suspecte a fostei ministre a Justiției
10:37 - Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu. Adevărul spus după patru luni
10:27 - Testul Coaliției se dă la Senat. Se votează moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Ce semnale vin de la PSD
10:18 - Nicușor Dan: Împărtășesc îngrijorările societății legate de funcționarea justiției. Voi acționa în limitele atribuțiilor mele constituționale. Statul de drept nu este negociabil