Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, la B1 TV, despre creșterea vârstei de pensionare la militari. Oficialul a fost întrebat despre ideea unei majorări „peste noapte” prin OUG. Miruță a subliniat că legea actuală deja prevede o creștere graduală până la 65 de ani.

Crește Guvernul vârsta de pensionare a militarilor prin OUG?

Întrebat dacă pregătește o Ordonanță de Urgență în următoarele 30 de zile pentru majorarea vârstei de pensionare, ministrul a explicat că există deja un cadru legislativ în vigoare.

“Discutăm pe argumente. Să știți că vârsta de pensionare a militarilor, astăzi, este reglementată de o lege care e destul de proaspătă și care spune că în 2035 se ajunge la vârsta standard de pensionare de 65 de ani.

De văzut, intrând tehnic, că dincolo de dorințe de a reduce cheltuieli, cu care sunt de acord, că trebuie reduse aceste cheltuieli, trebuie mărit numărul de militari, pentru că avem o încadrare de doar 60%. Există o lege și eu m-am uitat pe situația anului trecut.

Să știți, dintre cei care s-au pensionat anul trecut, față de vârsta minimă în care s-ar fi putut pensiona, anul trecut s-au pensionat la o vârstă cu 5 ani mai târziu, adică la 5 ani după ce ar fi îndeplinit vârsta minimă.

Pare că este o preocupare ca oamenii să rămână în sistem, mulți dintre ei, chiar după vârsta la care s-ar putea pensiona”, a spus ministrul.

Ce a spus Miruță despre acel OUG privind creșterea vârstei de pensionare la militari

Radu Miruță a oferit și date concrete privind nivelul pensiilor din sistem. Întrebat despre proiectul de Ordonanță de urgență care a fost astăzi pus în transparență decizională privind creșterea vârstei de pensionare, Radu Miruță a răspuns:

“Știu acest text. Este un grup de lucru la Ministerul de Interne și cu colegi de la , care se uită ce se poate face, însă, din ce îmi citați dumneavoastră, există astăzi.

Astăzi există o lege care crește progresiv vârsta de pensionare.

Pensia netă, medie, în plată, astăzi, este de 5.008 lei pentru oamenii din zona MApN.

Adică putem să ne mai uităm ce se mai poate optimiza. Așteptăm grupul de lucru de la Ministerul de Interne împreună cu Ministerul Apărării să identifice tehnic niște lucruri, pe care apoi să ne uităm din unghi politic.

Dar mie nu mi se pare că este foarte îndepărtat de normalitate ce se întâmplă la Ministerul Apărării, cel puțin astăzi.

Adică cât timp oamenii nu se pensionează cu pensii de zeci de mii de lei și la 40 de ani și nu se pensionează toți, nu este așteptabil să primiți oameni în activitate la 65 de ani pe câmpul de luptă.

Dar, sigur, ne uităm să vedem dacă există segmente care pot fi optimizate și probabil că o să mai identificăm câteva, dar asta este în lucru.”, a menționat ministrul.

Câți militari se pensionează, de fapt, anticipat

Ministrul a respins categoric percepția potrivit căreia militarii ies din sistem cu 13 ani mai devreme în mod generalizat.

“Există o temă în zona asta politică și publică cu privire la faptul că militarii se pensionează cu 13 ani mai devreme. Este o temă falsă.

Pentru că față de magistrați, unde absolut orice magistrat beneficia de această reducere, în zona militară sunt foarte puține cazuri care se pensionează cu 13 ani mai devreme.

Pentru că asta este reducerea maximă pe care foarte puține cazuri o au la nivelul maxim.

Pentru că de-a lungul evoluției profesionale, în cei 25, 30, 35 de ani de activitate, militarii nu au fost tot timpul în secțiunea în care să fi beneficiat de reducerea maximă.

De reducerea maximă beneficiază parașutiștii, cei de la trupele speciale, scafandri care, raportat la cei aproape 90.000 de angajați în plată ai Ministerului Apărării, sunt foarte puțini.

Adică împingerea acestei situații, ca și cum ea ar fi distribuită pentru toți angajații Ministerului Apărării, este o temă falsă și nu este asemănătoare cu răspândirea pe zona de Justiție, unde toți magistrații, indiferent de tribunalul sau curtea de apel sau judecătoria la care activau, aveau aceleași reduceri.

Își imaginează cineva că într-o acțiune de trupe speciale se duce o persoană la 65 de ani sau că foarte mulți la vârsta asta poate să mai facă parașutism sau să se scufunde?”, a mai declarat Miruță.