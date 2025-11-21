B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Prima reacție a lui Nicușor Dan, după scandalul cu privire la banii dați de AUR către Realitatea Plus în campaniile electorale: „Aici trebuie să avem o discuție” (VIDEO)

Ana Maria
21 nov. 2025, 12:33
Sursa foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Cuprins
  1. Ce spune Nicușor Dan despre finanțarea partidelor politice din bugetul de stat
  2. Ce dezvăluiri a făcut  Snoop despre cheltuielile AUR din campaniile electorale

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, vineri, în cadrul unei declarații de presă cu privire la subiectul finanțării partidelor politice din bugetul de stat, în contextul discuțiilor despre sume mari cheltuite de partide (precum AUR către Realitatea Plus) pentru emisiuni media.

Ce spune Nicușor Dan despre finanțarea partidelor politice din bugetul de stat

Șeful statului a subliniat că această problemă necesită o dezbatere amplă. Nicușor Dan a menționat că este necesară o discuție despre cât de mult ar trebui să primească partidele, raportat la economia națională.

Întrebat dacă e sustenabil ca partidele se plătescă 450.000 de euro pentru o emisiune de două ore, președintele a spus:

“Mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea asta are mai multe răspunsuri.

Un prim răspuns este că, de principiu, faptul că partidele au o subvenție de la buget, lucru care se întâmplă și în alte țări, este potrivit pentru că, din momentul în care partidele au avut acces la subvenții, au scăzut numărul de sacoșe cu bani care se duceau către partide și care cereau contrafavoruri. Deci, de principiu, lucrul ăsta este bun.

Mai departe, cuantumul, aici trebuie să avem o discuție. Față de cum funcționează economia națională, cât dăm partidelor. Asta este o primă discuție.

Și a doua discuție este cea pe care dvs o întrebați. Evident, în momentul în care dai unui partid niște bani, trebuie să-i dai o anumită libertate. Dar cât din banii ăștia să se poată duce către presă, asta e o a doua discuție, trebuie să avem dezbaterea.”, a spus președintele.

Ce dezvăluiri a făcut  Snoop despre cheltuielile AUR din campaniile electorale

Amintim că, vineri, Snoop a publicat o investigație cu sumele de bani date de AUR către televiziunea Realitatea Plus în campaniile electorale.

Mai exact, potrivit investigației realizate de Snoop, în total, partidul lui George Simion ar fi plătit aproape 5 milioane de euro doar pentru campania din primăvara lui 2025, bani pentru care formațiunea a cerut, ulterior, rambursarea de la buget. AEP a refuzat, iar cazul a fost trimis la Parchet.

Printre edițiile contestate se numără și cea din 12 mai 2025, realizată de Anca Alexandrescu, pentru care AUR a plătit 450.000 de euro. Investigația Snoop notează că, la această sumă, ar fi putut fi difuzate 300 de spoturi TV la prețurile plătite de Donald Trump în SUA.

