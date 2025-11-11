George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)

George Simion susține că Autoritatea Electorală Permanentă nu i-a returnat banii cheltuiți în campania electorală. Iar măsura ar fi ascunsă sub o amendă primită din motive inventate, susține liderul AUR.

Ce acuzații aduce Simion după ce a primit amendă de la AEP

George Simion reclamă faptul că AUR a fost amendat de către Autoritatea Electorală Permanentă şi nu i se rambursează o sumă considerabilă din campania electorală, aproape 3,5 milioane de euro. Simion acuză că e o amendă dată pe motive inventate.

”Doar pentru faptul că nu le-am spus de fiecare dată, nu le-am spus tare, răspicat, nu înseamnă că aceste piedici din partea puterii politice din România nu au existat sau au încetat să fie aplicate asupra noastră. Ştiţi cu toţii, subiectul rambursării cheltuielilor pentru alegerile prezidenţiale, rambursări de care Nicuşor Dan a beneficiat. În cazul nostru anunţăm că am fost amendaţi de Autoritatea Electorală Permanentă şi nu ni se rambursează o sumă considerabilă, aproape 3,5 milioane de euro, pe motive inventate.”,susține George Simion.

Liderul AUR spune că e discriminat și supus abuzurilor

susține că mai multe instituții ale statului au făcut din el o țintă și că este supus unor abuzuri.

„Vreau să vă anunţ şi să-mi informez în primul rând colegii, partidul AUR va sesiza instituţiile europene şi internaţionale competente în legătură cu abuzurile şi discriminarea politică la care suntem supuşi în România. De la Comisia Europeană la Parlamentul European şi la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii ne vom anunţa toţi omologii şi toate instituţiile internaţionale cu atribuţii în supravegherea proceselor democratice, legat de tratamentul inegal aplicat opoziţiei în România, inclusiv faţă de blocarea rambursării cheltuielilor din campania, de la alegerile prezidenţiale, de presiunile care se pun pe anumiţi oameni de afaceri care sunt apropiaţi de partid sau care au împrumutat AUR.”, a declarat liderul AUR.

Autoritatea Electorală Permanentă tocmai a publicat subvențiile primite de partide în luna noiembrie. Iar AUR a primit 3.728.971 de lei, potrivit .