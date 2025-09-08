A murit mama Adrianei Bahmuțeanu. Suferise un AVC în urmă cu doar câteva săptămâni

Viața jurnalistei și vedetei de televiziune a fost lovită de o mare pierdere. Mama ei, Petruța Toma, a la câteva săptămâni după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC).

La sfârșitul lunii iulie, familia Bahmuțeanu a trecut prin momente de mare cumpănă. Starea Petruței Toma a fost extrem de gravă încă de la debut, iar medicii au decis transferul de urgență la Spitalul Fundeni din București, unde a fost internată la secția de neurologie pentru monitorizare și tratament.

Cum a reacționat familia la pierdere

Decesul Petruței Toma a fost anunțat public de Anca, sora Adrianei Bahmuțeanu, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale:

„Dumnezeu să te ierte, mama mea frumoasă”, a scris aceasta.

Adriana Bahmuțeanu nu a făcut, până acum, o declarație oficială despre pierderea mamei sale, însă durerea este cu atât mai mare cu cât această tragedie vine într-un context personal deja dificil, marcat de tensiuni familiale și de provocările vieții publice, potrivit .

După AVC, medicii avertizaseră că urma o lungă perioadă de recuperare, cu terapie intensivă și îngrijire permanentă. Familia s-a mobilizat pentru a-i oferi tot sprijinul necesar, însă complicațiile medicale, vârsta și fragilitatea stării de sănătate au făcut ca, în final, lupta să fie pierdută.

În ultimele săptămâni, Petruța Toma a fost atent monitorizată, însă starea ei s-a deteriorat progresiv, iar eforturile medicilor nu au mai fost suficiente pentru a o salva.

Cum o afectează pe Adriana Bahmuțeanu pierderea mamei sale

Pentru Adriana Bahmuțeanu, moartea mamei reprezintă o lovitură puternică, în contextul unor perioade deja complicate din viața personală. Vedeta se confruntă acum cu provocarea de a trece prin doliu și de a-și susține familia, în timp ce continuă să fie prezentă în spațiul public.

Această pierdere adaugă o greutate suplimentară vieții sale personale, care include și responsabilitatea față de cei doi copii, precum și gestionarea tensiunilor personale și familiale.