B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Primarul PSD al Buzăului, despre judecătorii propuși de PSD la CCR, care au amânat decizia privind pensiile magistraților: Evident, a fost un vot politic

Primarul PSD al Buzăului, despre judecătorii propuși de PSD la CCR, care au amânat decizia privind pensiile magistraților: Evident, a fost un vot politic

Traian Avarvarei
08 feb. 2026, 18:03
Primarul PSD al Buzăului, despre judecătorii propuși de PSD la CCR, care au amânat decizia privind pensiile magistraților: Evident, a fost un vot politic
Sursa foto: Constantin Toma / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Toma despre pensiile magistraților și judecătorii CCR puși de PSD
  2. Judecătorii puși de PSD la CCR n-au catadicsit să stea la muncă

Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a declarat că judecătorii propuși de PSD la Curtea Constituțională (CCR) „au jucat partinic” atunci când au amânat repetat o decizie privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Toma i-a criticat pe acești judecători și a condamnat faptul că magistrații ies la pensie la 48 de ani.

Ce spune Toma despre pensiile magistraților și judecătorii CCR puși de PSD

Întrebat ce părere are despre judecătorii propuși de PSD la CCR, Constantin Toma a răspuns: „Evident, au jucat partinic. Indiferent ce se spune, inclusiv ultimul, domnul Busuioc, pe care l-am apreciat pentru că n-a mai făcut ce făcea Văcăroiu, în sensul în care nu mai dădea teme – băi execută-i pe aia și veniți cu cât mai mulți bani. Dar evident, a fost un vot politic și e un vot politic acolo și nu e deloc în regulă”.

„Deci în momentul ăsta țara e condusă de Curtea Constituțională și nu este deloc în regulă. Lumea este supărată pe taxele și impozitele mari. Dar este supărată și pentru nedreptățile care se întâmplă în această țară. Inclusiv acum cu pensiile astea s-a constatat că au crescut tot pensiile specialilor. Suntem nebuni efectiv, nu se poate așa ceva. Să ies la 48 de ani în plină maturitate profesională și ei spun acum judecătorii, am văzut zilele trecute o informație, că au o gaură de vreo 759 de magistrați care lipsesc din sistem și vezi doamne se va întârzia și mai mult”, a mai declarat Constantin Toma, la Digi24.

Judecătorii puși de PSD la CCR n-au catadicsit să stea la muncă

Pe 16 ianuarie, CCR a amânat pentru 11 februarie luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. A fost a patra amânare, pe motiv că judecătorii mai au nevoie de timp să studieze dosarul.

Ultimele două amânări au fost cauzate de judecătorii susținuți de PSD, care pur și simplu au ieșit din ședință și nu s-au mai întors. Ei sunt: Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu și Mihai Busuioc.

Tags:
Citește și...
România, invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace condus de Donald Trump. Ce spune Nicușor Dan
Politică
România, invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace condus de Donald Trump. Ce spune Nicușor Dan
Oana Gheorghiu anunță reguli noi pentru firmele de stat: „Statul nu poate să se joace cu aceste companii”
Politică
Oana Gheorghiu anunță reguli noi pentru firmele de stat: „Statul nu poate să se joace cu aceste companii”
Buzoianu, replică pentru PSD: Populari politic putem fi toți, promițând vouchere. Guvernul Bolojan n-a luat decizii dure de plăcere, ci pentru a îndrepta vechi măsuri iresponsabile. România era în groapă (VIDEO)
Politică
Buzoianu, replică pentru PSD: Populari politic putem fi toți, promițând vouchere. Guvernul Bolojan n-a luat decizii dure de plăcere, ci pentru a îndrepta vechi măsuri iresponsabile. România era în groapă (VIDEO)
Țoiu: România își asumă o responsabilitate strategică. Putem proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic (VIDEO)
Economic
Țoiu: România își asumă o responsabilitate strategică. Putem proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic (VIDEO)
Băluță, replică pentru Ciucu: „Sunteți un om fără caracter. Apucați-vă de treabă și lăsați suspinele”. Ce declarase primarul general
Politică
Băluță, replică pentru Ciucu: „Sunteți un om fără caracter. Apucați-vă de treabă și lăsați suspinele”. Ce declarase primarul general
Mihai Fifor: România este în risc de recesiune din cauza taxelor mari și a tăierilor de bani
Politică
Mihai Fifor: România este în risc de recesiune din cauza taxelor mari și a tăierilor de bani
Fost magistrat denunță presiunile guvernului Bolojan asupra Curții Constituționale: „Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere”
Politică
Fost magistrat denunță presiunile guvernului Bolojan asupra Curții Constituționale: „Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere”
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit ce nereguli au fost descoperite la Batalionul 52 Tisa: „Lucrurile astea sunt grave”
Politică
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit ce nereguli au fost descoperite la Batalionul 52 Tisa: „Lucrurile astea sunt grave”
Mai există șanse să obținem milioanele de euro din PNRR? Răspunsul ministrului Dragoș Pîslaru: „Există această posibilitate ca România să facă toate demersurile necesare” (VIDEO)
Politică
Mai există șanse să obținem milioanele de euro din PNRR? Răspunsul ministrului Dragoș Pîslaru: „Există această posibilitate ca România să facă toate demersurile necesare” (VIDEO)
Românul din cercul lui Trump, dezvăluiri despre întâlnirea cu Simion: „Trey Trainor a spus: Dacă George Simion era american, îl arestam pe loc”
Politică
Românul din cercul lui Trump, dezvăluiri despre întâlnirea cu Simion: „Trey Trainor a spus: Dacă George Simion era american, îl arestam pe loc”
Ultima oră
19:25 - Impresiile unui american mutat în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate” (VIDEO)
18:52 - Gorj: Adolescent reținut după ce a amenințat-o cu moartea pe fosta iubită
18:32 - Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii
18:24 - Două grenade au fost descoperite pe un drum din Aiud
17:18 - Giurgiu: Pisică salvată dintr-o fântână adâncă de 15 metri. „Un mieunat slab a dat alarma” (VIDEO)
17:04 - Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro (VIDEO)
16:43 - Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)
16:14 - România, invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace condus de Donald Trump. Ce spune Nicușor Dan
15:53 - Reacția mamei Adrianei Viliginschi după arestarea fiicei sale: „Acuzațiile sunt absurde, ea abia se ține pe picioare”
15:21 - Se fac rezervări pentru un hotel pe Lună aflat la stadiul de proiect. Sumele uriașe solicitate deși infrastructura lipsește