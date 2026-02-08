Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a declarat că judecătorii propuși de PSD la Curtea Constituțională (CCR) „au jucat partinic” atunci când au amânat repetat o decizie privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Toma i-a criticat pe acești judecători și a condamnat faptul că magistrații ies la pensie la 48 de ani.

Ce spune Toma despre pensiile magistraților și judecătorii CCR puși de PSD

Întrebat ce părere are despre judecătorii propuși de PSD la CCR, Constantin Toma a răspuns: „Evident, au jucat partinic. Indiferent ce se spune, inclusiv ultimul, domnul Busuioc, pe care l-am apreciat pentru că n-a mai făcut ce făcea Văcăroiu, în sensul în care nu mai dădea teme – băi execută-i pe aia și veniți cu cât mai mulți bani. Dar evident, a fost un vot politic și e un vot politic acolo și nu e deloc în regulă”.

„Deci în momentul ăsta țara e condusă de Curtea Constituțională și nu este deloc în regulă. Lumea este supărată pe taxele și impozitele mari. Dar este supărată și pentru nedreptățile care se întâmplă în această țară. Inclusiv acum cu pensiile astea s-a constatat că au crescut tot pensiile specialilor. Suntem nebuni efectiv, nu se poate așa ceva. Să ies la 48 de ani în plină maturitate profesională și ei spun acum judecătorii, am văzut zilele trecute o informație, că au o gaură de vreo 759 de magistrați care lipsesc din sistem și vezi doamne se va întârzia și mai mult”, a mai declarat Constantin Toma, la

Judecătorii puși de PSD la CCR n-au catadicsit să stea la muncă

Pe 16 ianuarie, CCR pentru 11 februarie privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. A fost a patra amânare, pe motiv că judecătorii mai au nevoie de timp să studieze dosarul.

Ultimele două amânări au fost cauzate de judecătorii susținuți de PSD, care pur și simplu au ieșit din ședință și nu s-au mai întors. Ei sunt: Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu și Mihai Busuioc.