Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie a procurorului general şi a şefilor DNA şi DIICOT. Anunțul a fost postat pe site-ul instituției conduse de Radu Marinescu.
Anunțul privind demararea procedurilor pentru numirea viitorilor șefi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a fost postat pe site-ul oficial.
Ministerul Justiției a prezentat condițiile de participare, pentru cei interesați, calendarul, procedura propriu-zisă și criteriile de selecție. Potrivit anunțului procedura se va derula la sediul ministerului, din București, în perioada 08.01.2026 – 02.03.2026. La final, vor fi stabilite numele pe care ministrul Marinescu le va propune președintelui Nicușor Dan.
Sunt vizate următoarele posturi de conducere, în cadrul parchetelor:
Ministerul Justiției a stabilit condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați să se înscrie la interviu. Acestea sunt prevăzute în legislația privind organizarea sistemului judiciar, Astfel, pot fi numiți în funcţiile de conducere care fac obiectul procedurii, magistrații care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător.
„Conform prevederilor art. 144 alin. (1) raportate la prevederile art. 128 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, vechimea de 15 ani trebuie să fie îndeplinită până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de înscriere la procedura de selecţie. Potrivit prevederilor art. 294 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2025 privind unele măsuri temporare în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea unor acte normative, până la data de 31 decembrie 2026, în calculul vechimilor prevăzute de Legea nr. 303/2022 se ia în considerare perioada cât judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiţie”, se arată în anunț.
Nu pot fi numiţi procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor legale.
Conform Legii nr. 303/2022, cererile de participare la selecţie ale procurorilor trebuie însoţite de următoarele înscrisuri:
Procurorii interesați de unul dintre posturile enumerate mai sus pot depune cererile de înscriere până la data de 9 februarie 2026, ora 12,00, la Direcția Resurse Umane, la Ministerul Justiției. Dosarele de înscriere vor fi analizate, iar potrivit calendarului estimativ, pe 16 februarie va fi publicată lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare.
Cei aleși vor susține interviurile, în perioada 23 februarie – 26 februarie, în faţa ministrului justiţiei şi a comisiei de interviu, la sediul Ministerului Justiţiei din Bucureşti, str. Apolodor. Interviul va avea următoarele componente:
Rezultatele obținute vor fi publicate pe 2 martie. În aceeași zi, Ministerul va transmite propunerile către CSM, în vederea emiterii avizului consultativ motivat al acesteia.