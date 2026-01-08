Ministerul Justiţiei a declanşat a procurorului general şi a şefilor DNA şi DIICOT. Anunțul a fost postat pe site-ul instituției conduse de Radu Marinescu.

Ministerul Justiției caută șefi la Parchete

Anunțul privind demararea procedurilor pentru numirea viitorilor șefi al , al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a fost postat pe site-ul oficial.

Ministerul Justiției a prezentat condițiile de participare, pentru cei interesați, calendarul, procedura propriu-zisă și criteriile de selecție. Potrivit anunțului procedura se va derula la sediul ministerului, din București, în perioada 08.01.2026 – 02.03.2026. La final, vor fi stabilite numele pe care ministrul Marinescu le va propune președintelui Nicușor Dan.

Sunt vizate următoarele posturi de conducere, în cadrul parchetelor:

procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), funcţie vacantă începând cu data de 31.03.2026;

adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), funcţie vacantă începând cu data de 29.06.2026;

procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), funcţie vacantă începând cu data de 31.03.2026;

procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), funcţie vacantă începând cu data de 29.06.2026;

procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), funcţie vacantă;

procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), funcţie vacantă începând cu data de 14.04.2026;

procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), funcţie vacantă începând cu data de 29.06.2026;

procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), funcţie vacantă.

Care sunt condițiile de înscriere la interviu

Ministerul Justiției a stabilit condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați să se înscrie la interviu. Acestea sunt prevăzute în legislația privind organizarea sistemului judiciar, Astfel, pot fi numiți în care fac obiectul procedurii, magistrații care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător.

„Conform prevederilor art. 144 alin. (1) raportate la prevederile art. 128 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, vechimea de 15 ani trebuie să fie îndeplinită până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de înscriere la procedura de selecţie. Potrivit prevederilor art. 294 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2025 privind unele măsuri temporare în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea unor acte normative, până la data de 31 decembrie 2026, în calculul vechimilor prevăzute de Legea nr. 303/2022 se ia în considerare perioada cât judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiţie”, se arată în anunț.

Nu pot fi numiţi procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor legale.

Conform Legii nr. 303/2022, cererile de participare la selecţie ale procurorilor trebuie însoţite de următoarele înscrisuri:

proiectul privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific (recomandabil memory stick); recomandabil, proiectul va fi încadrat într-o limită de 30 de pagini, iar anexele vor putea depăşi 10 pagini, planul şi anexele vor fi redactate cu caractere de 12, font Times New Roman, spaţiere la 1,5 rânduri;

declaraţiile prevăzute la art. 144 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 (procurorii care candidează sunt obligaţi să dea, pe propria răspundere, o declaraţie din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii şi nici nu au colaborat cu acestea şi o declaraţie din care să rezulte că nu au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege; Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică şi comunică, în termen de cel mult 15 zile de la solicitarea Ministerului Justiţiei, dacă procurorul a făcut parte din serviciile de informaţii sau a colaborat cu acestea);

dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime cerute de lege;

curriculum vitae al procurorului, recomandabil conform modelului comun european prevăzut în anexa Hotărârii de Guvern nr. 1021/2004;

un număr de minimum 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 5 ani;

ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a procurorului participant la selecţie;

orice alte înscrisuri relevante.

Calendarul procedurii de selecție la Ministerul Justiției

Procurorii interesați de unul dintre posturile enumerate mai sus pot depune cererile de înscriere până la data de 9 februarie 2026, ora 12,00, la Direcția Resurse Umane, la Ministerul Justiției. Dosarele de înscriere vor fi analizate, iar potrivit calendarului estimativ, pe 16 februarie va fi publicată lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare.

Cei aleși vor susține interviurile, în perioada 23 februarie – 26 februarie, în faţa ministrului justiţiei şi a , la sediul Ministerului Justiţiei din Bucureşti, str. Apolodor. Interviul va avea următoarele componente:

prezentarea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează;

verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare ale candidatului;

evaluarea aspectelor legate de modul în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează.

Rezultatele obținute vor fi publicate pe 2 martie. În aceeași zi, Ministerul va transmite propunerile către CSM, în vederea emiterii avizului consultativ motivat al acesteia.