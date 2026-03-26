Reorganizarea impusă de OUG 7/2026 produce efecte limitate, deocamdată, la Primăria Craiova. Potrivit primarului Lia Olguța Vasilescu, doar doi angajați vor fi nevoiți să părăsească instituția în urma noilor măsuri.

Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul ședinței Consiliului Local, unde au fost aprobate noua organigramă și statul de funcții ale instituției.

În același context, edilul a subliniat că alte 114 posturi vacante vor fi desființate, în cadrul procesului de restructurare.

Concedieri la Primăria Craiova. Ce spune Lia Olguța Vasilescu despre reforma impusă de Guvern

a criticat modul în care a fost realizată această reformă, deși a precizat că administrația locală trebuie să respecte cadrul legal.

„Este o reformă făcută pe genunchi, din păcate este conform legii. Noi am încercat luni de zile să convingem o anumită persoană că în administraţia publică locală e nevoie de eficienţă. Din fericire pentru angajaţii noştri, sunt doar doi care trebuie să plece acasă. În alte primării situaţia este cu adevărat dramatică. Sunt peste 100. Dar să ştiţi că, din păcate pentru angajaţi, de anul viitor, la cererea Asociaţiilor Municipiilor din România, a intrat în lege un articol, care spune că se face evaluarea scrisă a funcţionarilor publici. Şi anul viitor cred că vor pleca mai mulţi acasă„, a spus Olguţa Vasilescu, potrivit .

Aceasta a avertizat că situația s-ar putea schimba începând de anul viitor, când va fi introdusă evaluarea scrisă a funcționarilor publici, ceea ce ar putea duce la noi plecări din sistem.

Ce critici au venit din partea opoziției

Măsurile au fost contestate și de consilierii locali din opoziție. Ana Koc, consilier AUR, a susținut că reorganizarea nu reprezintă o reformă reală, ci doar o aplicare formală a unor prevederi legislative.

„Acest proiect de hotărâre are un impact major asupra administraţiei municipiului Craiova. Este o reorganizare accelerată şi, din păcate, insuficient fundamentată. De fapt, această reorganizare nu este o reformă, ci se pune în aplicare ordonanţa 7/2026 care este destul de prost făcută, care obligă administraţiile locale să taie posturi la întâmplare. Practic, numărul de posturi care se reduce este de 116, din care 114 vacante şi două ocupate. Aceasta nu este o reformă, ci este contabilitate politică„, a spus Ana Koc.

În cadrul ședinței de joi, Consiliul Local Craiova a aprobat noua structură organizatorică a Primăriei, precum și statul de funcții, în conformitate cu prevederile OUG 7/2026.