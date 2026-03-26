Ce a spus Nicușor Dan despre o eventuală raționalizare a carburanților în România, pe viitor: „O să fie o dinamică” (VIDEO)

Ana Maria
26 mart. 2026, 18:50
Cuprins
  1. Ce a spus Nicușor Dan despre raționalizarea carburanților
  2. Ce măsuri ar putea urma dacă situația nu se stabilizează

Nicușor Dan exclude raționalizarea carburanților în România pe termen scurt și vorbește despre evoluția pieței și rolul Strâmtorii Ormuz.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, joi, în cadrul unei conferințe de presă despre impactul real al ordonanței de urgență privind declararea situației de criză pe piața carburanților, cum ar putea aceasta ajuta consumatorii și dacă se anticipează o eventuală raționalizare a carburanților.

Nicușor Dan a exclus posibilitatea raționalizării carburanților pe termen scurt, în orizontul imediat. Totodată, a menționat că va exista o „dinamică” pe piață. Președintele și-a exprimat speranța ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal, ceea ce ar stabiliza piața mondială a petrolului.

Ce a spus Nicușor Dan despre raționalizarea carburanților

Nicușor Dan a precizat că, dacă situația nu se normalizează în câteva săptămâni, Guvernul se va întâlni cu actorii din piață pentru a discuta evoluțiile și a lua măsuri.

Întrebat dacă pe viitor am putea ajunge la o raționalizare a carburanților în România, președintele a răspuns:

Nu, n-aș merge. Adică pe orizontul imediat nu se pune problema asta de raționalizare.

Și, mai departe, tot ce pot să spun este că o să fie o dinamică. Noi sperăm, bineînțeles, ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal și în felul ăsta piața mondială de petrol să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta într-un interval de săptămâni, o să vedem o dinamică, adică o să vedeți întâlniri ale Guvernului cu actorii din piața asta și pe măsură ce lucrurile se întâmplă.”, a spus Nicușor Dan.

Ce măsuri ar putea urma dacă situația nu se stabilizează

În cazul în care problemele persistă în următoarele săptămâni, autoritățile ar putea intensifica dialogul cu actorii din domeniu.

Președintele a indicat că Guvernul ar urma să organizeze întâlniri cu reprezentanții pieței pentru a evalua situația și a decide eventuale măsuri, în funcție de evoluții.

