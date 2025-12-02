Candidații la Primăria Capitalei au venit cu promisiuni dintre cele mai năstrușnice, de la șaorma în școli la organizarea unui Grand Prix de Formula 1 sau parcare gratuită peste tot.

Promisiune de campanie – șaorma pentru elevi

Oana Crețu, candida PSDU, propune înlocuirea cornului și laptelui din școli cu șaorma.

„Șaorma în școli vine dacă atunci când vor fi alegeri la Primăria Capitalei veți vota Oana Crețu – PSDU. Nu am o șaorma în buzunar. Pentru a putea să fac ce am promis, trebuie să avem atât de multe voturi la alegerile pentru Primăria Capitalei și ulterior, în 2028, la alegerile parlamentare, încât să putem face ce am promis”, a susținut Oana Crețu, într-un clip pe TikTok.

Formula 1 în București – o altă promisiune electorală

Rareș Lazăr (32 de ani), cel mai tânăr dintre cei 17 candidați, a propus organizarea unui Grand Prix de Formula 1. Implementarea ar costa peste 100 de milioane de euro.

„Formula 1 înseamnă asfalt care rezistă, drenaj care funcționează, un centru medical modern și un oraș care învață să se miște eficient”, a spus Rareș Lazăr, în cadrul dezbaterii de la TVR1, potrivit

Alte promisiuni făcute de candidați

Anca Alexandrescu (AUR) consideră transportul public gratuit o idee fezabilă: „Astăzi mă uitam pe cifre și vorbeam cu niște specialiști. Știi că este posibil ca, prin efort și dacă facem bani din turism, din alte activități, dacă aducem la bugetul Capitalei niște bani din alte resurse, să fie posibil ca transportul în comun STB să fie gratuit la București? În momentul de față, Primăria Capitalei subvenționează în proporție de 80% transportul în București. Dacă ne hotărâm să luăm și metroul la București, și trebuie luat, au putut toate capitalele. Trebuie să lucrăm la mobilitatea urbană”.

Gigi Nețoiu, fost acționar al clubului de fotbal Dinamo, promite să facă parcarea gratuită în Capitală: „Cea mai mare problemă acum în București este traficul. Cât voi fi eu, dacă voi fi primar, niciun șofer nu va mai plăti niciun leu la parcare. Păi creați-i condiții! Nu vii și îi iei mașina, îi dai amendă și ți-o plătește, când tu nu îi oferi niciun fel de condiții”.

Iar George Burcea, candidatul POT, promite „eliminarea taxei de salubritate prin utilizarea deșeurilor pentru producția de energie”. De asemenea, el promite și reducerea la jumătate a costurilor pentru apă caldă și energie termică.