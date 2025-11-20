Ministerul Dezvoltării a lansat în consultare publică un proiect care modifică tarifele pentru locuințele administrate de stat. Documentul actualizează chiria pentru mai multe tipuri de locuințe aflate în proprietatea autorităților publice. Măsura vine după foarte mulți ani fără ajustări.

Ce schimbări propune Ministerul Dezvoltării în noul proiect de Hotărâre

a publicat proiectul în transparență decizională. Anunțul a fost transmis printr-un . Inițiativa prevede „actualizarea tarifelor”, măsură confirmată de ministrul Cseke Attila.

Actul normativ vizează chiria stabilită în lei pe metrul pătrat. Aceasta se aplică locuințelor din proprietatea statului sau a autorităților locale. În aceeași categorie intră locuințele de serviciu, de intervenție și căminele destinate angajaților din companii sau regii autonome.

Ministerul precizează că și curțile sau grădinile aferente vor intra sub aceste reguli. Proiectul stabilește o formulă actualizată pentru toate aceste tipuri de proprietăți. Astfel, autoritățile urmăresc alinierea tarifelor la realitățile economice actuale.

De ce spune ministerul că era necesară actualizarea tarifelor

Ministrul dezvoltării a precizat că tariful de bază al chiriei nu a mai fost actualizat din 2007, iar acest lucru a menținut valorile la un nivel foarte scăzut. El a arătat că, în prezent, pentru o locuință cu o suprafață locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar după actualizarea propusă tariful va ajunge la 94,21 lei. Potrivit ministerului, aceste ajustări sunt necesare pentru a alinia costurile la realitățile economice actuale.

Creșterea reflectă necesitatea adaptării la costurile reale ale administrării. Ministerul susține că aceste sume nu au mai fost ajustate de aproape două decenii. Propunerea urmărește o recalibrare care să fie coerentă cu evoluțiile economice.

Proiectul încearcă să creeze un cadru predictibil pentru autorități. În același timp, urmărește să asigure o abordare unitară în toate localitățile. Actualizarea poate influența atât bugetele locale, cât și modul de gestionare a fondului locativ public.

Ce tipuri de locuințe sunt exceptate de la noile reguli

Ministerul precizează că unele locuințe nu intră sub incidența acestui act normativ. Sunt exceptate locuințele ANL destinate tinerilor și construite pentru închiriere. Acestea funcționează în baza unei legislații modificate în anul 2018, potrivit Ziare.com.

Tot în afara proiectului rămân și locuințele administrate de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Pentru aceste categorii, regulile privind chiria sunt stabilite prin alte acte normative. Autoritățile menționează că reglementările actuale continuă să se aplice fără modificări.