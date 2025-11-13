Ministrul Dezvoltării transmite că reformele din administrație pot aduce un impact financiar între 3,5 și 4,5 miliarde de lei. Eficientizarea structurilor locale ar putea genera economii de 1,7 miliarde de lei în anul următor. Totodată, ar urma să renunțe la aproximativ 13.000 de posturi ocupate, echivalentul a 10% din totalul actual.

În 2026 va fi introdusă o măsură temporară care va oferi două opțiuni: reducerea unor posturi sau tăierea cheltuielilor de personal cu 10%.

Ce presupune reducerea posturilor în 2027

În 2027 va fi necesară și tăierea numărului de posturi din administrația locală pentru a reduce cheltuielile. Reducerea pornește de la 30%, iar procentul se aplică tuturor autorităților locale, conform explicațiilor ministrului.

„La nivelul autorităților locale, sunt două modalități de reducere a cheltuielilor. O modalitate de reducere a posturilor, care pornește de la 30%, aplicabilă tuturor autorităților locale. Dacă în cadrul celor 30% avem numai , înseamnă că nu trebuie desființate posturile ocupate.

În aplicarea procentajului de 30% am propus o frână de 20%. Asta înseamnă că, atunci când am mai mult de 20% posturi ocupate care ar fi afectate, ne oprim, la fiecare autoritate locală, la 20%, astfel încât să nu afectăm în mod major prin reducerea de 30%”, a transmis Cseke Attila, notează antena3.ro.

Cum se va aplica reducerea cheltuielilor de personal la nivel central

Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% va fi aplicată și în cadrul autorităților publice centrale, potrivit ministrului. Ordonatorul principal de credite va putea decide diferențiat reducerea pentru instituțiile aflate în subordine, în funcție de necesități reale.

„Dacă un minister are în subordine mai multe autorități pe care le coordonează, în mod cert există situații în care, la unele instituții subordonate se impune o reducere mai semnificativă, în timp ce la altele se impune, o reducere mai mică. Dar în ansamblu, pe ordonatorul principal de credite, trebuie să rezulte o reducere de cheltuieli de personal de 10%.

Proiectul prevede și faptul că în de stat pe anul viitor acești ordonatori principali de credite pe administrația publică centrală vor primi o alocare a cheltuielilor de personal cu 10% redusă. Excepție în proiect, în această fază, fac creșele, învățământul preuniversitar și spitalele”, a mai declarat ministrul Dezvoltării.