Cine ar putea face parte din viitorul Guvern al României, dacă va fi ales președinte Crin Antonescu? Chiar el a dezvăluit câteva nume

, candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, a dezvăluit câteva nume de persoane care ar putea să se regăsească , în viitorul , dacă va fi ales președintele României.

„Sunt mai multe, dar nu le dau pe toate”

„Sunt singurul candidat care, până una alta, am un program formulat, aș fi curios să aud și de la alții și sunt singurul care am spus și niște nume. Am vorbit despre analistul de politică externă Ștefan Popescu, am vorbit despre generalul Mândrescu în domeniul Apărării, am vorbit despre profesorul academician Vlad Ciurea în domeniul Sănătății. Sunt mai multe, dar nu le dau pe toate”, a precizat Antonescu, într-un interviu pentru Adevărul, potrivit .

„Nu avem vreo înțelegere în acest sens”

Crin Antonescu a discutat și despre Eduard Hellvig, fostul șef al SRI. Candidatul la prezidențiale a afirmat despre Hellvig că este un om cu care a colaborat și că e o persoană pe care o apreciază.

„Este o persoană despre care este bine să aibă un viitor, un rol, în viața politică românească. Dar nu în fruntea SRI de unde a plecat și de unde a considerat că e destul, ba chiar prea mult și nu în acest moment în formula de administrație prezidențială.

Evident, nu este exclus dacă voi deveni președinte, dar nu este în acest moment interesat nici domnia sa și nici nu avem vreo înțelegere în acest sens”, a mai declarat Antonescu.

Chestionat dacă Eduard Hellvig ar putea fi o variantă bună de premier, Crin Antonescu a spus că sunt multe persoane care ar fi variante bune de prim-ministru, în România, inclusiv Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan.

„Domnul Ciolacu este o variantă bună de premier, domnul Bolojan”, a mai adăugat Antonescu.